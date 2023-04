Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Knapp fünf Monate nach der Bluttat im Kreis Kusel stehen ab Dienstag zwei Männer vor Gericht. Mit Spannung wird die Strategie des Verteidigers des Hauptangeklagten erwartet. Bei Youtube lässt er sich als „Rockstar“ unter den Anwälten feiern.

Am 31. Januar wurden bei Ulmet im Kreis Kusel eine Polizeianwärterin und ein Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen. Am kommenden Dienstag um 9 Uhr beginnt am Landgericht Kaiserslautern