Jugendliche sollen in Landau wiederholt und mit mehreren Bonuskarten Kasse gemacht haben. „Payback ist sicher“, sagt eine Sprecherin, – wenn man Vorkehrungen treffe.

Jugendliche Betrüger, die in Landau mehrfach und zum Teil in Zweiergruppen gestohlene Payback-Punkte eingelöst haben sollen: Wegen dieses Verdachts war am Freitag die Polizei in mindestens einem Einzelhandelsgeschäft im Einsatz. Das bestätigte die Polizei in Landau auf Nachfrage. Nähere Angaben machte die Polizei nicht, sie verwies lediglich darauf, dass – wegen des Alters der Verdächtigen – Beamte mit dem Fall befasst seien, die für Jugendstraftaten zuständig sind. Die Polizei hat nach Informationen dieser Zeitung in dem Geschäft Zeugen befragt, Festnahmen gab es nicht.

Mitarbeitern eines Einzelhandelsgeschäfts waren im Laufe der Woche mehrere männliche Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren aufgefallen, die an der Kasse Payback-Karten auf ihren Handys vorzeigten und dann alle Guthabenpunkte in Gutscheine einlösten, die wiederum bundesweit in zahlreichen Geschäften und Filialunternehmen wie Bargeld zu nutzen sind. Die zur Einlösung jeweils notwendigen Pin-Codes konnten die Jugendlichen nennen.

Payback ist ein Bonusprogramm, das nach Unternehmensangaben derzeit von 34 Millionen Kunden in Deutschland genutzt wird. Die Kunden können mit ihren Einkäufen bei Partnerunternehmen Punkte sammeln und dafür entweder Prämien erhalten oder die Punkte direkt als Guthaben für Einkäufe nutzen. Das Unternehmen Payback sitzt in München.

Die Beträge auf den Karten, die die Jugendlichen an der Kasse vorlegten, sollen jeweils im mittleren zweistelligen Euro-Bereich gelegen haben, und die Jugendlichen hätten die Kartenguthaben stets nahezu vollständig eingelöst, hieß es. Das Polizeipräsidium in Ludwigshafen bestätigte die Ermittlungen und den Eingang der Anzeige. Ähnliche Fälle kämen immer wieder mal vor, sagte Polizeisprecher Thorsten Mischler, aktuell seien im Präsidiumsbereich – der Vorder- und Südpfalz – aber keine weiteren Fälle bekannt. Zuletzt habe eine Pfälzerin Anzeige erstattet, weil ihre Payback-Punkte von Unbekannten in Tschechien eingelöst worden seien, so Mischler.

Payback-Sprecherin Nina Purtscher sprach am Freitag gegenüber der RHEINPFALZ am SONNTAG von bedauerlichen Einzelfällen, bei denen Betrüger wohl Zugangsdaten von Kunden abgegriffen hätten. „Payback ist sicher“ und sei auch nicht gehackt worden, stellte sie klar. Bei Vorfällen wie dem möglichen Betrug in Landau handele es sich um typische Beispiele von Internetkriminalität. Täter greifen dabei zum Beispiel per Phishing-Mails sensible Daten (Passwörter, Kartendaten) ab. Es sei auch denkbar, so Purtscher, dass Internetbetrüger Listen von gehackten Namen und Passwörtern im Darknet kauften. Wenn jemand auf verschiedenen Accounts immer dieselben Zugangsdaten verwende, könnten Betrüger auf all diese Konten zugreifen, wenn ihnen die Zugangsdaten in die Hände fallen. Payback empfehle seinen Kunden daher, sichere Passwörter zu verwenden und für die Nutzung der Payback-App eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten. Darauf weise man auch auf der Unternehmens-Website hin.