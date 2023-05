Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie klärt man die Ärmsten der Armen in aller Welt über Covid-19 auf? Ein Pfälzer Projekt sagt: am besten per Sprachnachricht. Die Bundesregierung sagt: Stimmt. Und stellt 2,2 Millionen Euro bereit.

Das ist ein Quantensprung für uns“, sagt Felicitas Heyne, und ihr ist anzuhören, dass sie die frohe Kunde noch nicht ganz realisiert hat. Aber 2,2 Millionen Euro an Fördermitteln,