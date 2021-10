Der Internethändler Amazon plant offenbar einen weiteren Standort in der Westpfalz. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist ein Grundstück unweit des Zweibrücker Outlets, auf dem zur Gemeinde Contwig gehörenden Industrie- und Gewerbegebiet Steitzhof, vorgesehen. Mehr als 400 Arbeitsplätze könnten in einem Verteilzentrum für sperrige Waren entstehen.

US-Firma Scannell entwickelt Projekt auf 25 Hektar Fläche

Das US-amerikanische, auf große Logistikprojekte spezialisierte Immobilienunternehmen Scannell will auf einem 25 Hektar großen Teilbereich des Steitzhofs maßgeschneidert für einen Mieter bauen. Auf etwa 15 Hektar – so groß wie 22 Fußballfelder – kann eine Logistikhalle entstehen. Voraussetzung ist eine Änderung des Bebauungsplans, der am Donnerstagabend in der Versammlung des interkommunalen Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken zur Abstimmung steht. Heute, am Mittwochabend, befasst sich der Zweibrücker Stadtrat mit dem Vorhaben. In einer nichtöffentlichen Sitzung will der Investor Scannell zuvor den Zweibrücker Räten und denen von Gemeinden des Zweckverbandes das Projekt vorstellen.

Scannell wollte sich im Vorfeld der ausstehenden Vertragsunterzeichnungen nicht öffentlich äußern, dementiert aber auch nicht. Amazon Deutschland formulierte in einer Antwort auf eine RHEINPFALZ-Anfrage: „Amazon hat keine Ankündigung zu einem Gebäude in der (...) angefragten Kommune gemacht.“ Man investiere aber weiter in Deutschland und suche ständig nach Standorten, um Kunden eine schnellere Lieferung und auch eine größere Auswahl an Waren bieten zu können.

Amazon: Weitere Standorte in der Westpfalz

Amazon Deutschland betreibt mittlerweile 17 große Logistikzentren und eine Vielzahl von Sortier- und Verteilzentren. Nach Firmenangaben beschäftigt man aktuell mehr als 19.000 festangestellte Mitarbeiter. Nach dem 2018 in Betrieb genommenen Logistikzentrum in Frankenthal plant Amazon ein weiteres in Kaiserslautern-Einsiedlerhof sowie kleinere Verteil- und Sortierzentren in der Westpfalz in Kaiserslautern-Rodenbach und Ramstein-Miesenbach. 2020 ging ein Verteilzentrum im saarländischen Völklingen in Betrieb. Von dort aus werden derzeit Kunden in Zweibrücken beliefert.