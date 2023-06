Die Rad-Tour ab Pirmasens lässt sich auch mit einem Besuch im Dynamikum oder im Westwall Museum entdecken. Für Erholung nach dem Sport sorgen die Ruhebereiche im Strecktalpark.

Die Tour beginnt in Pirmasens am Rheinberger Gebäude in der Schachenstraße, wo sich auch das Science Center Dynamikum befindet. Zwei Stunden dauert der Rundweg und wird vom Tourenplaner Rheinland-Pfalz als „anspruchsvoll“ und „für geübte Rad- oder Pedelec- und E-Bikefahrer“ beschrieben. Insgesamt gilt es 24,3 Kilometer zurückzulegen und dabei 192 Höhenmeter rauf und 166 Höhenmeter herunter zu fahren. Am Ausgangspunkt findet sich im Erdgeschoss auch die Tourist Info. Dort können Sie sich, falls benötigt, Pedelecs für Halbtages- oder Ganztagestouren ausleihen.

Vom Dynamikum geht den gut ausgeschilderten Radweg durch das Strecktal entlang, welches direkt in das Blümelstal übergeht. Angekommen in der Ortschaft Dusenbrücken geht es über die Eichelsbachermühle über die Schelermühle und die Littersbachermühle nach Niedersimten.

Pause im Naturfreundehaus Niedersimten

Dort lohnt sich ein Abstecher ins Westwall Museum. Dort kann das Festungswerk Gerstfeldhöhe mit seinen unterirdischen Gängen besucht werden, welche 1938 erbaut wurden. Für das leibliche Wohl kann dann in das Naturfreundehaus Niedersimten eingekehrt werden. Das hat ab Mai von Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr geöffnet und lockt sonntags mit wechselnden Bratengerichten – und natürlich weiteren pfälzischen Speisen.

Von Niedersimten geht es wieder zurück nach Pirmasens – hier wird es noch einmal steil. Wer danach noch Kraft hat, kann noch durch das Dynamikum schlendern oder ruht im angrenzenden Strecktalpark am See und in den Ruhezonen. Wer sich dann doch noch einmal sportlich betätigen will, auf den wartet eine 15-Bahnen-DiscGolf-Anlage oder ein Erlebnisspielplatz im Park.