Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Umweltbundesamt warnt seit langem: Die Pollen der Beifußblättrigen Ambrosie können schon in kleinen Mengen Heuschnupfen, Bindehautreizungen und allergisches Asthma hervorrufen. Die ursprünglich in Nordamerika beheimatete Pflanze breitet sich auch in der Pfalz aus. Experte Johannes Mazomeit kennt die meisten „Hotspots“ in der Region.

Unter anderem durch verunreinigtes Saatgut und Vogelfutter kam Ambrosia nach Europa, heißt es beim Umweltbundesamt. In weiten Teilen Deutschlands sei die Pflanze bereits etabliert.