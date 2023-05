Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Voller Erstaunen hat die Pfälzische Weinkönigin registriert, dass sie schon 100 Tage im Amt ist. Am Samstag ist es so weit für Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau im Rhein-Pfalz-Kreis, die in der ehrenamtlichen Aufgabe eine große Chance für ihre persönliche Weiterentwicklung sieht.

Die Winzerin hat das große Glück, dass im zweiten Corona-Winter zwar immer noch ein reduziertes Programm ansteht, dass die Verlagerung von Veranstaltungen ins Internet aber