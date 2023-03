Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hochmut, übersteigertes Selbstbewusstsein und Eitelkeit sind Phänomene, die sich auch in der Pfalz sprachlich niederschlagen.

Es kommt uns da ein Staatsoberhaupt in den Sinn, dessen Regierung in wenigen Jahren mehr erreicht hat als jede andere in der langen Geschichte des Landes; ein Mann, der mehr über Wind weiß als