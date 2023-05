Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von Rechtsterrorismus sprach Innenminister Lewentz, als kurz vor Ostern ein Pfälzer Impfgegner und mutmaßliche Komplizen wegen Anschlagsplänen festgenommen wurden. Doch so ganz will dieses Etikett nicht passen: Die Verdächtigen sind ideologisch geprägt von der einstigen DDR und ihrer Armee.

Am 1. Oktober 2021 wandte sich ein Neustadter mit einer Frage an die fast 2000 Telegram-Nutzer, die in der Gruppe „Tag X Deutschland“ über Untergangsszenarien diskutieren. Thomas