Das reinste Trinkwasser in Deutschland fließt in Ludwigshafen und Neustadt aus den Wasserhähnen. Das ist zumindest das Ergebnis des Trinkwasser-Qualitätsindex von Langwater.

Das Schweizer Unternehmen stellt Filter- und Aufbereitunsgeräte her, die das Wasser zudem aromatisieren können. Es hat nach eigenen Angaben das Trinkwasser von 79 Städten in Deutschland anhand von Werten für Inhaltsstoffe verglichen, die die Versorger selbst angeben. Dabei wurde bewertet, wie weit die zulässigen Grenzwerte für beispielsweise Blei, Uran, Nitrat, Nitrit, Fluorid und die „Ewigkeitschemikalien“ PFAS unterschritten werden.

Besonders gut hätten dabei Ludwigshafen und Neustadt abgeschnitten, wo die jeweils zulässigen Grenzwerte nur zu 5 Prozent beziehungsweise 5,6 Prozent ausgeschöpft würden. In Ludwigshafen sind beispielsweise nur zwei Milligramm Nitrat im Trinkwasser, in Neustadt 0,5; 50 Milligramm dürften es sein. PFAS sind in Ludwigshafen demnach gar nicht drin, in Neustadt sind es 8,7 Nanogramm bei zulässigen 100 Nanogramm.

28 Tiefbrunnen in Ludwigshafen

Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) zeigen sich nicht überrascht von dem guten Abschneiden. Sie berichten, dass sie ihr Trinkwasser aus 28 Tiefbrunnen auf der Parkinsel sowie in Maudach und Oggersheim gewinnen, die bis zu 420 Meter tief sind, aber das Wasser komme eigentlich aus Pfälzerwald und Odenwald – wofür es im Untergrund mehrere Tasusend Jahre benötige. Die TWL fördern jährlich mehr als elf Millionen Kubikmeter und veröffentlichen die Ergebnisse eigener Analysen. Die jüngsten Ergebnisse mit mehr als 50 untersuchten Stoffen datieren vom Januar.

In Offenbach am Main, Freiburg, Regensburg, Koblenz und Heidelberg lägen die Werte deutlich näher an den Grenzwerten, wenn auch nur zu 19 bis 37,4 Prozent. Langwater betont, dass alle gemessenen Werte gesetzeskonform und gesundheitlich unbedenklich seien.

Unvollständige Vergleichswerte

Am unteren Ende der Tabelle finden sich unter etlichen anderen auch die Städte Frankenthal, Kaiserslautern, Speyer, Worms und Mannheim wieder, jedoch ohne Rangfolge. Für sie hätten zum Erhebungszeitpunkt keine vollständigen Daten für alle untersuchten Parameter vorgelegen, teilte ein Langwater-Sprecher auf Anfrage mit. Sie könnten daher im Ranking nur eingeschränkt mit anderen Städten verglichen werden und würden daher außer Konkurrenz aufgeführt.

Die Unterschiede in der Trinkwasserqualität ließen sich vor allem durch natürliche und strukturelle Faktoren wie Geologie, Grundwasserbeschaffenheit, landwirtschaftliche Einflüsse und die Art der Wassergewinnung erklären und seien kein Hinweis auf „schlechtes“ Wasser. Deutschland verfüge über ein sehr sicheres und hochwertiges Trinkwassersystem.

Bundesumweltamt zufrieden

Auch die Stiftung Warentest hat vor Jahren schon einen Trinkwasservergleich vorgenommen, damals aber selbst Wasserproben analysiert. Das Bundesumweltamt hat im vergangenen Jahr dem Trinkwasser der großen Versorger in Deutschland eine gute bis sehr gute Qualität bescheinigt. Geringfügige Probleme habe es nur bei wenigen Pflanzenschutzmitteln und bei coliformen Bakterien gegeben.