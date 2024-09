Rund ein Drittel der Deutschen hat immer mal wieder Schlafprobleme, zehn Prozent leiden sogar an einer Störung. Dabei ist eine geruhsame Nacht zentral, um nicht nur wach, sondern auch gesund durchs Leben zu kommen. Hans-Günter Weeß gilt als deutscher Schlafpapst. Der Psychologe vom Pfalzklinikum in Klingenmünster gibt im Interview mit Andreas Schlick Tipps, wie es mit dem Schlafen klappt.

Herr Weeß, wann haben Sie das letzte Mal schlecht geschlafen?

Das ist eine Weile her. Ich weiß ja auch, wie Schlafen geht. Aber wenn Belastendes passiert ist, habe ich

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

cmhi &uhmautn;illcr auch chons im tBet zmuegl&;w.tla In ecohsnl uiinStateno heba chi irm adnn eirmm tggeas, sdsa hci cdoh alm adran kendne ,letosl aws chi nemine eteaPinnt aret. Arbe in iKstnzerneie tcsha&ml;ufl anm achu mla ehs,ltchc ads its o.narml asD A nud O &fulmru; nenei ne,eift etsenf c