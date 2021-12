Ulrike Meisel von den Landfrauen backt für uns einen echten Pfälzer Rotweinkuchen. Was ihn so typisch pfälzisch macht, verrät ein Blick in die Zutatenliste. Viel Spaß beim Nachbacken.

Rezept für 1 Gugelhupf

Bundform mit ca. 22 Zentimeter Durchmesser oder eine Kastenform mit zirka 30 Zentimeter Länge

Zutaten:

200g Butter

150g Zucker

4 Eier Größe M

250g Mehl

100g Walnüsse

100g Block-/Zartbitterschokolade

1 EL Kakaopulver, gehäuft

1 TL Zimt

2 TL Backpulver, gehäuft

200-250ml kräftiger Rotwein (kein Barrique)

100g Rosinen

Fett für die Form + ca. 1 EL Mehl

Puderzucker zum Bestäuben des fertigen Kuchens

Zubereitung:

Rosinen in 200ml Rotwein, am besten über Nacht, einweichen.

Backofen auf zirka 175°C vorheizen.

Backform fetten, mit Mehl ausstreuen, überschüssiges Mehl ausschütten.

Schokolade mit Mehl, Walnüssen, Kakao, Backpulver und Zimt in einen Mixer/Multihacker mit Messer geben und pulverfein mahlen.

Butter in einer Schüssel cremig schlagen, Zucker zugeben und hell cremig aufschlagen. Nun die Eier nach und nach zugeben; je Ei ca. ½ Minute rühren.

Rosinen abgießen, den Rotwein auffangen und gegebenefalls auf 200ml auffüllen.

Mehl-Nuss-Mix zur Buttermasse geben, mit dem Schneebesen grob unterrühren, den Rotwein hineingeben und zu einer gebunden Masse rühren. Jetzt zum Schluss die Rosinen unterheben und den Teig in die vorbereitete Form gleichmäßig einfüllen.

Die Form in den Ofen geben und bei 175° C Ober-/Unterhitze zirka 50-60 Minuten backen.

Gegen Ende der Backzeit die Stäbchenprobe machen und wenn der Kuchen gar ist aus dem Backofen holen. Auf einem Kuchenrost ca. 5 Minuten ruhen lassen, dann auf den Rost stürzen und komplett abkühlen lassen.

Den erkalteten Kuchen vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Tipps:

-

Statt Walnüsse Mandeln oder Haselnüsse verwenden -

Ist kein Multihacker/Mixer vorhanden, Nüsse und Schokolade extra mahlen -

Der Kuchen schmeckt auch ohne Rosinen -

Soll der Kuchen erst zwei bis drei Tage später gegessen werden, kann er mit geschmolzener Schokolade überzogen werden. Auf diese Weise hält er sich länger frisch. -

Es passt wunderbar geschlagene Sahne, Vanilleeis und/oder ein Dornfelderlikör dazu. -

In Muffin- oder Minigugelhupfformen gebacken lässt er sich gut einfrieren und portionsweise zum Verzehr entnehmen -

Ein halbes Rezept reicht für eine Kastenform von zirka 20 Zentimeter Länge oder in eine kleine Gugelhupfform mit zirka 16 Zentimeter Durchmesser.