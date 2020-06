Essen und Trinken gehört zur Pfälzer Genusskultur. Und weil man von pfälzischer Küche eigentlich nie genug haben kann, hat der Neustadter Cartoonist Steffen Boiselle mit seiner Frau das „P(f)älzer Kochbuch“ veröffentlicht. Diesmal gibt es ein Rezept für Woisupp.

Zutaten (für 4 Personen):

4 Scheiben Weißbrot

50 g Butter

¾ l leichter Weißwein

¼ l Wasser

6 Eigelb

1 TL Speisestärke

100 g Zucker

½ TL Kardamom

Meersalz

Zubereitung: Weißbrot entrinden, in Würfel schneiden und in einer Pfanne in Butter knusprig rösten. Inzwischen Wein und Wasser zusammen aufkochen, nach und nach die Eigelbe, Speisestärke, Zucker und Kardamom einrühren und abschmecken. Unter ständigem Rühren nochmals erhitzen (nicht mehr kochen), bis die Suppe bindet. Mit den Croûtons bestreut sofort servieren.

Variante mit Sahne: ¼ l Weißwein im Topf aufwallen lassen, mit ¼ l Gemüsebrühe auffüllen und erneut aufkochen. 500 ml Schlagsahne zugießen und kurz köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und 1 Pr. Zimt abschmecken, eventuell mit Speisestärke andicken. Mit Croûtons bestreuen.