Essen und Trinken gehört zur Pfälzer Genusskultur. Und weil man von pfälzischer Küche eigentlich nie genug haben kann, hat der Neustadter Cartoonist Steffen Boiselle mit seiner Frau das „P(f)älzer Kochbuch“ veröffentlicht. Diesmal gibt es ein Rezept für Pälzer Krautsalat.

Zutaten (für 4 Personen):

1 kleiner Weißkohl (700–800 g)

Meersalz

125 g Räucherspeck

1 Zwiebel

3 EL Weinessig

125 ml Gemüse- oder Fleischbrühe

1 EL Kümmel

1 TL Senf

4 EL natives Olivenöl (alternativ: Sonnenblumenöl)

schwarzer Pfeffer (aus der Mühle)

Zubereitung: Vom Weißkohl die äußeren Blätter und den Strunk entfernen. In feine Streifen schneiden oder hobeln und in einer großen Schüssel mit 1 TL Salz kräftig durchkneten, bis der Kohl weich wird. Anschließend noch 20 Minuten ziehen lassen. Inzwischen den Speck würfeln und in

einer Pfanne bei niedriger Temperatur anbraten. Die fein geschnittene Zwiebel zufügen und mitdünsten, bis sie glasig ist. Mit Essig und Brühe aufgießen und kurz aufkochen lassen. Von der Hitze nehmen und Kümmel, Senf, Öl, Pfeffer und wenig Salz einrühren. Den Salat mit der Marinade gut mischen und rund zwei Stunden durchziehen lassen. Vor dem Servieren nochmals mit Pfeffer und Salz abschmecken.