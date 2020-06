Essen und Trinken gehört zur Pfälzer Genusskultur. Und weil man von pfälzischer Küche eigentlich nie genug haben kann, hat der Neustadter Cartoonist Steffen Boiselle mit seiner Frau das „P(f)älzer Kochbuch“ veröffentlicht. Diesmal gibt es ein Rezept für Lauchkuche.

Zutaten (für 4 Personen):

Für den Teig:

250 g Mehl

125 g Butter

1 Pr. Salz

1 EL Wasser

Butter für die Form

Für den Belag:

300 g durchwachsener Räucherspeck

100 g Butter

1–1 ½ kg Lauch

2 EL Mehl

250 ml Sahne

4 Eier

Salz, Pfeffer

Muskat

Zubereitung: Die Zutaten für den Teig zu einem Mürbteig verkneten und rund 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Den Speck würfeln und in Butter andünsten. Den Lauch in feine Ringe schneiden, zum Speck geben und 10 Minuten mitdünsten. Dann mit Mehl bestäuben und verrühren. Den Teig ausrollen, eine gefettete Springform damit auslegen, dabei einen Rand hochziehen. Die Lauchmasse einfüllen und bei 200 Grad rund 10 Minuten vorbacken. Inzwischen die Sahne mit den Eiern und Gewürzen mischen und abschmecken. Die Eiersahne über den Lauch gießen und den Kuchen weitere 30 bis 40 Minuten backen. Heiß servieren.