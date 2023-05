Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die südhessische Stadt Pfungstadt hat sich am Montagabend endgültig vom Projekt „Shark City“ verabschiedet. Was als Touristen-Attraktion mit bis zu 150 Haien in einem Großaquarium gedacht war, hat sich zum „Imageschaden“ für die Stadt entwickelt, stellen die Pfungstadter Grünen fest.

Die Grünstadter Firma „The Seven Seas GmbH & Co KG“ hatte dieses auf rund 20 Millionen Euro veranschlagte Projekt der Superlative zunächst im nordbadischen