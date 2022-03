Wie unsere Landfrau Ulrike Meisel aus Neustadt eine echte Pfälzer Kartoffelsuppe zubereitet, was dafür gebraucht wird und dazu gut passt, verrät sie uns mit folgendem Rezept samt Video.

Pfälzer Grumbeersupp

Zutaten für 4 Portionen

: Gut 750 g Kartoffeln, vorwiegend mehlig kochend

1 Bund Suppengemüse, ca. 500 g (zum Beispiel 2 große Karotten, ½ Stange Lauch, 1/8 Stück Sellerie

2 Zwiebeln

75 g gewürfelter Speck/Schinkenwürfel

2 El Öl/Schmalz

750 ml Fleischbrühe, eventuell etwas mehr

Salz, Pfeffer

1-2 EL Majoran, frisch oder getrocknet

Zubereitung: Kartoffeln schälen, waschen und klein würfeln. Zwiebeln schälen, fein würfeln und in zwei Portionen teilen. Karotten schälen, Lauch und Sellerie putzen und waschen. Gemüse ebenfalls klein würfeln oder schneiden. Ein Esslöffel Fett in einem Topf erhitzen, eine Zwiebelportion darin anschwitzen bis sie beginnt Farbe zu nehmen. Kartoffeln und Suppengemüse zugeben und kurz mit anschwitzen. Nun mit 750 ml Fleischbrühe aufgießen, aufkochen und mit geschlossenem Deckel auf kleiner Hitze circa 25 Minuten kochen lassen, bis die Kartoffeln weich sind. In der Zwischenzeit in einer Pfanne den restlichen EL Öl erhitzen, die andere Zwiebelportion und den gewürfelten Speck hineingeben und auf mittlerer Hitze goldbraun braten; warmhalten. Wenn die Suppe gar ist, diese pürieren. Sollte die Suppe von der Konsistenz zu dick sein noch etwas heiße Fleischbrühe einrühren. Ein Esslöffel Majoran zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kartoffelsuppe in die Teller geben, mit der Speck-Zwiebel-Mischung und dem restlichen Majoran bestreuen und servieren.

Tipps: