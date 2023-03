Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag wird Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor beerdigt. Ihr Sarg wurde vorher Hunderte Kilometer transportiert und für die Öffentlichkeit aufgebahrt. Was ist zu tun, damit ein Leichnam so einen Transport übersteht? Der Bestatter Tobias Göck weiß, wie das funktioniert. Er war für die Beisetzung von Bundeskanzler a.D., Helmut Kohl, verantwortlich.

„Zuerst muss bei solch langanhaltenden Trauerakten wie dem von Elizabeth II. mit der hygienischen Versorgung und Einbalsamierung des Leichnams begonnen werden“, sagt der Experte.