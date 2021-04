Die wachsende Anzahl von Beobachtungen der Nosferatu-Spinne in der Pfalz beschäftigt auch Wissenschaftler am Bad Dürkheimer Pfalzmuseum für Naturkunde. Seit dem Jahr 2015 sind in der Online-Meldeplattform „Artenfinder“ 20 Meldungen eingegangen. Doch es gibt vermutlich noch mehr Begegnungen zwischen Pfälzern und „Nosferatu“. Aber wo?

Die Spinne stammt nicht etwa aus Transsylvanien, sondern aus dem Mittelmeerraum. Katharina Schneeberg, Zoologin am Bad Dürkheimer Pfalzmuseum, vermutet, dass die wärmeliebende Art mit Touristen den Sprung über die Alpen schaffte.

Munter wird der Achtbeiner in der Dämmerung

Sowohl in seinen ursprünglichen Gefilden als auch in Deutschland weiß der Achtbeiner Gebäude zu schätzen. Vielleicht hängt dieser Eindruck aber auch damit zusammen, dass er erst in der Dämmerung und nachts munter wird und deshalb in der Natur nicht so einfach zu entdecken ist. Andererseits, wendet Schneeberg ein, ist die Art mit einer Körpergröße von bis zu zwei Zentimetern und einer Beinspannweite von sechs bis acht Zentimetern nicht gerade als unscheinbar zu bezeichnen.

Übrigens hinterlässt die Nosferatu-Spinne keine verräterischen Netze, obwohl sie zu den Webspinnen gehört. Vielmehr lauert sie Insekten und anderen Spinnen auf. Kommt ihr ein unvorsichtiges Exemplar zu nahe, wird es mit beiden vorderen Beinpaaren gepackt. Mit kräftigen Kieferklauen spritzt sie ihrer Beute lähmendes Gift und Verdauungssäfte ein und „zutzelt“ die Opfer anschließend aus. Nicht deshalb, sondern wegen ihrer Rückenzeichnung trägt die Spinne ihren Namen: „Sie ähnelt in ihren Umrissen dem kahlköpfigen Vampir mit Segelohren und großen dunklen Augenhöhlen“, sagt die Zoologin.

Fehlanzeige bisher in der Westpfalz

Alle 20 im rheinland-pfälzischen Artenfinder verzeichneten pfälzischen Nosferatu-Begegnungen stammen laut Schneeberg vom Haardtrand beziehungsweise aus der Rheinebene. Für die komplette Westpfalz gilt bisher: Fehlanzeige. Die Zoologin appelliert an interessierte Naturbeobachter, die Augen offen zu halten: Wer ein Exemplar entdeckt – sei es in der Vorderpfalz, erst recht aber in der Westpfalz – möge sich entweder direkt an Katharina Schneeberg per Mail (k.schneeberg@pfalzmuseum.bv-pfalz.de) wenden oder aber im Artenfinder (https://artenfinder.rlp.de) eine Eintragung vornehmen. Hilfreich ist in beiden Fällen ein „Beweisfoto“ als Mailanhang. Denn auch bei dieser Art sind Verwechslungen durchaus möglich.

Der Zweck dieses Meldeaufrufes: „Wir wollen die Verbreitung der Nosferatu-Spinne weiter verfolgen“, erläutert Schneeberg. Nur mit weiteren Hinweisen könne beurteilt werden, ob sich die Art in der Pfalz schon etabliert hat. Und nicht zuletzt auch, ob ihre Ankunft einen Einfluss auf heimische Arten hat.