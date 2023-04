Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ein herausragendes Ereignis in unserer Stadtgeschichte“: Das sagt der ehemalige Speyerer Oberbürgermeister Werner Schineller über den 4. Mai 1987, als ein besonderer Gast die Domstadt und die Pfalz in die Weltöffentlichkeit rückte. Damals besuchte erstmals seit 931 Jahren ein Papst den Kaiser- und Mariendom in Speyer.

Jener Montag war die letzte Station eines fünftägigen Deutschland-Aufenthalts des Johannes Paul II., des 1920 als Karol Jozef Wojtyla im polnischen Wadowice geborenen damaligen Oberhauptes