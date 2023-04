Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Leise durch die Hintertür? Nein, nicht sein Stil. Wenn Oskar Lafontaine geht, muss es scheppern. Das war 1999 so, das war 2005 so. Und jetzt wieder. Nun will er mit seiner Frau Sahra Wagenknecht aufs Rad steigen.

Von Georg Altherr

SAARBRÜCKEN. Klar, das politische Feuer lodert immer noch in ihm. Doch auch ein Oskar Lafontaine weiß, „dass ich nicht jünger werde“. Mit 78 Jahren und nachdem