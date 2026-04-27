Muttertag Originelle Ausflugsideen zum Muttertag in der Pfalz
Der Muttertag steht vor der Tür. Die Pfalz bietet neben dem klassischen Brunch oder Café-Besuch viele weitere Möglichkeiten, den Tag zu gestalten. In diesem Überblick finden Sie Konzerte, Menüs zum Muttertag, Weinproben und Ideen für ausgefallene Ausflüge – etwa ein Trip auf dem Rhein oder Begegnungen mit Tieren.
Inhaltsverzeichnis
Märkte und Feste
Musik: Tanzen und Konzerte
Verkostungen und Weinwanderungen
Ausgefallene Ausflüge
Brunchen an außergewöhnlichen Orten
Weitere Tipps aus der Redaktion
Märkte und Feste
Muttertagsmarkt, Deidesheim: Am Samstag vor Muttertag, 9. Mai, bietet der Muttertagsmarkt im „Kreativhaus Plan B“ in der Spitalgasse 3 Geschenke aus Bereichen wie der Floristik, Goldschmiedekunst, Gießkeramik und Chocolaterie, außerdem Essen und Getränke. Wer möchte, kann unter Anleitung einen Blumenstrauß selbst binden. Öffnungszeiten: 11 bis 16.30 Uhr
Deutsch-Französischer Bauernmarkt, Bad Bergzabern: Rund um das Schloss präsentieren am Muttertag auf dem Bauernmarkt Anbieter aus der Pfalz und dem Elsass ihre Produkte: Wein, Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten. Ein verkaufsoffener Sonntag ergänzt das Angebot. Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr
Weitere Märkte:
- Maimarkt Kirchheimbolanden in der Innenstadt ab 11 Uhr, verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr
- Maifest unter den Linden mit Livemusik, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet, im „Weinland“ in Königsbach, Deidesheimerstraße 12
- Hauensteiner Frühlingsfest am Johann-Naab-Platz, 9. und 10. Mai
- Haardter Weinfest auf dem Mandelring, 8. bis 14. Mai
Musik: Tanzen und Konzerte
„Mukke ausm Container“, Speyer: Im Garten der Industriehofschenke gibt es Livemusik von der Heidelberger Coverband „As Far As Low“. Der Eintritt ist frei. Adresse: Franz-Kirrmeier-Straße 19, Beginn: 14 Uhr
Popkonzert, Weisenheim am Sand: Die Musiker Markus Zimmermann, Daniel Stelter und Tommy Baldu treten in der protestantischen Kirche auf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt 15 Euro. Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr
Chansons am Muttertag, Bad Bergzabern: In der alten Elektro-Werkstatt in der Danziger Straße 7 tritt Sängerin Elke Jäger mit Chansons von Zarah Leander, Edith Piaf, Alexandra und Marlene Dietrich auf. Der Eintritt kostet 22 Euro. Einlass: 17.30 Uhr. Beginn: 18 Uhr
Die Nacht der Tango-Gitarre, Hainfeld: Tango mit den Musikern Nicolás Perez und Facundo Dima im „Atelier 29“ in der Weinstraße 29. Der Eintritt kostet 20 Euro. Beginn: 19 Uhr
Verkostungen und Weinwanderungen
„Sparkling Twenties“, Landau: 200 Schaumweine stehen in der Jugendstil-Festhalle in der Mahlastr. 3 zur Verkostung bereit – unter anderem von 20 Pfälzer Erzeugern. Das Ticket kostet 49 Euro, Einlass: 12 Uhr
„Weinperpedes“, Bockenheim: Zu Fuß geht es auf 7,5 Kilometern durch die Weinberge zwischen Bockenheim und Kindenheim. Acht Weingüter stehen mit ihren Weinen entlang der Strecke. Neben dem Weinprobierpass inklusive 0,1 L Weinperpedes-Glas für 20 Euro, sind dort auch unterschiedliche Speisen erhältlich. Parkplätze stehen in beiden Gemeinden zur Verfügung. Start ist um 11 Uhr. Ein Einstieg ist überall möglich. Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr.
Sektprobe, Wachenheim: Eine Entdeckungstour durch den historischen Gewölbekeller kann man auf Schloss Wachenheim mit zwei Sektproben verbinden. Der Eintritt kostet 12,50 Euro. Beginn: 15 Uhr
Ausgefallene Ausflüge
Kinderprogramm im Wild- und Wanderpark, Silz: Bei einer Muttertagsrallye werden Tierkinder und ihre Mütter vorgestellt. 400 Tiere aus 15 verschiedenen europäischen Arten sind auf dem weitläufigen Gelände zu Hause. Öffnungszeiten: Ab 9 Uhr geöffnet, letzter Einlass 17 Uhr
Vogelstimmenfahrt, Germersheim: Gemeinsam mit dem Verein für Natur- und Vogelschutz Germersheim können Teilnehmer Vogelstimmen entdecken – bei einer zweistündigen Fahrt auf einem Nachen auf dem Altrhein. Treffpunkt ist um 8 Uhr die Anlegestelle der Nachenfahrten. Es ist eine Voranmeldung nötig. Preise: Erwachsene 10 Euro, Kinder ab sechs Jahre 6 Euro
Street-Food-Event mit Oldtimertreffen, Eisenberg: Auf dem Marktplatz gibt es, neben nationalen und internationalen Speisen , ab dem Nachmittag auch Livemusik von „Jan-Luca Ernst und Band“ sowie ein Oldtimertreffen um den Marktplatz herum. Öffnungszeiten: 12 bis 17 Uhr, Oldtimertreffen ab 11 Uhr
Brunchen an ungewöhnlichen Orten
Muttertagsfahrt mit Brunch und Sektempfang, Speyer:
Nach einem Brunch auf dem Schiff „Pfälzerland“ findet eine mehrstündige Fahrt auf dem Otterstädter Altrhein statt. Treffpunkt ist die Anlegestelle am Helmuth-Kohl-Ufer. Vorab ist eine Reservierung nötig. Einlass 10 Uhr, Abfahrt 10.30 Uhr
Mal-Brunch, Frankweiler
Einen Mal-Brunch gibt es im Atelier Art in Frankweiler. Dort kann man auch ganz ohne Malerfahrung bei einem Essen den Muttertag genießen und kreativ werden. Der Malbrunch kostet 40 Euro. Beginn ist um 10 Uhr, um Anmeldung wird gebeten.
Weitere Tipps aus der Redaktion
Wie wäre es mit einem Abstecher in die Therme in Bad Dürkheim oder Bad Bergzabern? Oder einer Wanderung auf einer der vielen Routen durch den Pfälzerwald? In unserer RHEINPFALZ-Wandertipps-Übersicht finden Sie über 100 getestete Wanderungen inklusive Outdooractive-Karte.
Wer es gemütlicher mag, kann ein Picknick mit herrlichem Ausblick über die Pfalz planen. Dafür eignen sich zum Beispiel die Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim, die Burg Lichtenberg in Thallichtenberg oder die Rietburg bei Edenkoben, die man auch per alter Sesselbahn erreichen kann.