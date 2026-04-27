Vogelstimmenfahrt oder doch lieber Tango-Gitarre ? Welche kreativen Aktionen den Muttertag zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.

Der Muttertag steht vor der Tür. Die Pfalz bietet neben dem klassischen Brunch oder Café-Besuch viele weitere Möglichkeiten, den Tag zu gestalten. In diesem Überblick finden Sie Konzerte, Menüs zum Muttertag, Weinproben und Ideen für ausgefallene Ausflüge – etwa ein Trip auf dem Rhein oder Begegnungen mit Tieren.

Inhaltsverzeichnis

Märkte und Feste

Musik: Tanzen und Konzerte

Verkostungen und Weinwanderungen

Ausgefallene Ausflüge

Brunchen an außergewöhnlichen Orten

Weitere Tipps aus der Redaktion

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Märkte und Feste

Muttertagsmarkt, Deidesheim: Am Samstag vor Muttertag, 9. Mai, bietet der Muttertagsmarkt im „Kreativhaus Plan B“ in der Spitalgasse 3 Geschenke aus Bereichen wie der Floristik, Goldschmiedekunst, Gießkeramik und Chocolaterie, außerdem Essen und Getränke. Wer möchte, kann unter Anleitung einen Blumenstrauß selbst binden. Öffnungszeiten: 11 bis 16.30 Uhr

Deutsch-Französischer Bauernmarkt, Bad Bergzabern: Rund um das Schloss präsentieren am Muttertag auf dem Bauernmarkt Anbieter aus der Pfalz und dem Elsass ihre Produkte: Wein, Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten. Ein verkaufsoffener Sonntag ergänzt das Angebot. Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr

Weitere Märkte:

Maimarkt Kirchheimbolanden

Maifest unter den Linden mit Livemusik, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet, im „Weinland“ in Königsbach

Hauensteiner Frühlingsfest am Johann-Naab-Platz, 9. und 10. Mai

Haardter Weinfest An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Musik: Tanzen und Konzerte

„Mukke ausm Container“, Speyer: Im Garten der Industriehofschenke gibt es Livemusik von der Heidelberger Coverband „As Far As Low“. Der Eintritt ist frei. Adresse: Franz-Kirrmeier-Straße 19, Beginn: 14 Uhr

Popkonzert, Weisenheim am Sand: Die Musiker Markus Zimmermann, Daniel Stelter und Tommy Baldu treten in der protestantischen Kirche auf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt 15 Euro. Einlass: 17.30 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr

Chansons am Muttertag, Bad Bergzabern: In der alten Elektro-Werkstatt in der Danziger Straße 7 tritt Sängerin Elke Jäger mit Chansons von Zarah Leander, Edith Piaf, Alexandra und Marlene Dietrich auf. Der Eintritt kostet 22 Euro. Einlass: 17.30 Uhr. Beginn: 18 Uhr

Die Nacht der Tango-Gitarre, Hainfeld: Tango mit den Musikern Nicolás Perez und Facundo Dima im „Atelier 29“ in der Weinstraße 29. Der Eintritt kostet 20 Euro. Beginn: 19 Uhr

Verkostungen und Weinwanderungen

„Sparkling Twenties“, Landau: 200 Schaumweine stehen in der Jugendstil-Festhalle in der Mahlastr. 3 zur Verkostung bereit – unter anderem von 20 Pfälzer Erzeugern. Das Ticket kostet 49 Euro, Einlass: 12 Uhr

„Weinperpedes“, Bockenheim: Zu Fuß geht es auf 7,5 Kilometern durch die Weinberge zwischen Bockenheim und Kindenheim. Acht Weingüter stehen mit ihren Weinen entlang der Strecke. Neben dem Weinprobierpass inklusive 0,1 L Weinperpedes-Glas für 20 Euro, sind dort auch unterschiedliche Speisen erhältlich. Parkplätze stehen in beiden Gemeinden zur Verfügung. Start ist um 11 Uhr. Ein Einstieg ist überall möglich. Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Sektprobe, Wachenheim: Eine Entdeckungstour durch den historischen Gewölbekeller kann man auf Schloss Wachenheim mit zwei Sektproben verbinden. Der Eintritt kostet 12,50 Euro. Beginn: 15 Uhr

Muttertag in den Weinberg verbringen, das geht gleich bei mehreren Veranstaltungen. Foto: Jutta Glaser-Heuser

Ausgefallene Ausflüge

Kinderprogramm im Wild- und Wanderpark, Silz: Bei einer Muttertagsrallye werden Tierkinder und ihre Mütter vorgestellt. 400 Tiere aus 15 verschiedenen europäischen Arten sind auf dem weitläufigen Gelände zu Hause. Öffnungszeiten: Ab 9 Uhr geöffnet, letzter Einlass 17 Uhr

Vogelstimmenfahrt, Germersheim: Gemeinsam mit dem Verein für Natur- und Vogelschutz Germersheim können Teilnehmer Vogelstimmen entdecken – bei einer zweistündigen Fahrt auf einem Nachen auf dem Altrhein. Treffpunkt ist um 8 Uhr die Anlegestelle der Nachenfahrten. Es ist eine Voranmeldung nötig. Preise: Erwachsene 10 Euro, Kinder ab sechs Jahre 6 Euro

Street-Food-Event mit Oldtimertreffen, Eisenberg: Auf dem Marktplatz gibt es, neben nationalen und internationalen Speisen , ab dem Nachmittag auch Livemusik von „Jan-Luca Ernst und Band“ sowie ein Oldtimertreffen um den Marktplatz herum. Öffnungszeiten: 12 bis 17 Uhr, Oldtimertreffen ab 11 Uhr

Der Klassiker am Muttertag: Frühstück oder Brunch. Symbolfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Brunchen an ungewöhnlichen Orten

Muttertagsfahrt mit Brunch und Sektempfang, Speyer:

Nach einem Brunch auf dem Schiff „Pfälzerland“ findet eine mehrstündige Fahrt auf dem Otterstädter Altrhein statt. Treffpunkt ist die Anlegestelle am Helmuth-Kohl-Ufer. Vorab ist eine Reservierung nötig. Einlass 10 Uhr, Abfahrt 10.30 Uhr

Mal-Brunch, Frankweiler

Einen Mal-Brunch gibt es im Atelier Art in Frankweiler. Dort kann man auch ganz ohne Malerfahrung bei einem Essen den Muttertag genießen und kreativ werden. Der Malbrunch kostet 40 Euro. Beginn ist um 10 Uhr, um Anmeldung wird gebeten.

Weitere Tipps aus der Redaktion

Wie wäre es mit einem Abstecher in die Therme in Bad Dürkheim oder Bad Bergzabern? Oder einer Wanderung auf einer der vielen Routen durch den Pfälzerwald? In unserer RHEINPFALZ-Wandertipps-Übersicht finden Sie über 100 getestete Wanderungen inklusive Outdooractive-Karte.

Wer es gemütlicher mag, kann ein Picknick mit herrlichem Ausblick über die Pfalz planen. Dafür eignen sich zum Beispiel die Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim, die Burg Lichtenberg in Thallichtenberg oder die Rietburg bei Edenkoben, die man auch per alter Sesselbahn erreichen kann.