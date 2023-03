Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einer bundesweiten Aktion sind Ermittlungsbehörden am Mittwoch gegen kriminelle Online-Hetzer vorgegangen. In Rheinland-Pfalz haben Beamte die Wohnungen von acht Verdächtigen durchsucht. Einer von ihnen ist Pfälzer. Ihm droht nun eine Gefängnisstrafe.

Nach Angaben der für Extremismus-Fälle zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz handelt es sich um einen 51-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Er soll ein