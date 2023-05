Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie hat acht Beine, kann kräftig zubeißen und weiß die Nähe zu Menschen zu schätzen: Die Nosferatu-Spinne ist in der Vorder- und Südpfalz weitaus häufiger anzutreffen als bisher gedacht. Das hat ein Meldeaufruf der RHEINPFALZ ergeben. Katharina Schneeberg, Zoologin am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim, bittet die Leser nun erneut um Hinweise.

Mitte April hat die RHEINPFALZ gebeten, nach einem Einwanderer aus dem Mittelmeerraum Ausschau zu halten: