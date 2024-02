Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach den Morden am Ludwigshafener Firmenchef Ismail Torun und einem weiteren Unternehmer urteilten Richter: Einer der Täter ist so gefährlich, dass er auch nach einem möglichen Haft-Ende weggesperrt werden soll. Doch nun muss darüber noch einmal entschieden werden. Ein Psychiater hat vorab schon eine Risiko-Einschätzung vorgelegt.

Am 6. Januar 2017 saß der frühere Betreiber einer Frankenthaler Wellness-Oase mit seiner Freundin in einem Mannheimer Asia-Restaurant. Bis ein Kellner an den Tisch der beiden kam