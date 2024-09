Jung und Alt diskutieren im neuen Podcast "Alter!" über gesellschaftliche Themen und räumen mit Vorurteilen auf. Wie unterschiedlich sind die Generationen wirklich?

Michaela Oswald aus Speyer hat mit 17 Jahren geheiratet, weil sie schwanger war. Heute ist sie 71 Jahre alt, hat drei Kinder und fünf Enkelkinder. Chiara Dombek ist 25 Jahre alt und kann sich überhaupt nicht vorstellen, zu heiraten. Sie datet lieber locker – und zeigt der Seniorin, was auf Datingplattformen los ist.

„Mir kommt das Ganze vor wie ein Handyspiel“, sagt Michaela Oswald und schaut auf das Foto eines jungen Mannes auf dem Handy. „ Maxim, 23“ steht da, er ist spotlich gekleidet und sitzt auf einer Wiese. Die 71-Jährige scrollt durch die Fotos und überfliegt die Informationen, die Maxim über sich auf der Online-Datingplattform angegeben hat. „Duales Studium, das gefällt mir“, sagt Michaela. Es ist die ausschlaggebende Information für die Seniorin, sie wischt Maxim nach rechts. Er hat die erste Prüfung bestanden. Michaela, die früher in der Pflege gearbeitet hat und heute ehrenamtlich aktiv ist, sitzt am Esszimmertisch ihrer Wohnung in Speyer, und schaut sich auf dem kleinen Bildschirm einen Mann nach dem anderen an. Paul, 24, überzeugt die Rentnerin jedoch nicht. Sie wischt ihn nach kurzer Überlegung nach links – aussortiert.

Klingt schräg. Ist aber die Art, wie junge Leute heutzutage mögliche Partner aussuchen: Sie wischen auf Online-Datingapps nach rechts oder links – und entscheiden anhand des ersten optischen Eindrucks, ob die Person Beziehungs-Potential hat. Das Ganze nennt sich „Swipen“. Anders als Michaela, die ihren Mann mit 17 Jahren geheiratet hat, nutzt die 25-jährige Chiara diese Apps gerne im Alltag. Was Festes hat sich dabei aber noch nicht ergeben.

50 Jahre Altersunterschied, 30 Minuten

Nicht nur in Sachen Kennenlernen, sondern auch bei anderen Themen unterscheiden sich die Erfahrungen der Generationen mitunter stark. Um gegenseitig mehr voneinander zu erfahren, haben Chiara Dombek und Victoria Fuchs den RHEINPFALZ-Podcasts „Alter! Generationen diskutieren“ aufgenommen. Dort kommen zwei Generationen an einen Tisch, die gut 50 Jahre trennen, unterschiedlich aufgewachsen sind und meist verschiedene Ansichten haben. In etwa 30 Minuten diskutieren die RHEINPFALZ-Autorinnen mit jeweils einer Seniorin oder einem Senior über ein gesellschaftliches Thema. Dabei gehen sie auch auf Missverständnisse zwischen Älteren und der Generation Z ein. Das Ziel: Weniger übereinander und wieder mehr miteinander sprechen.

In der ersten Folge sprechen die jungen Frauen mit der 71-jährigen Michaela Oswald über lockere Beziehungsmodelle, gesellschaftliche Erwartungen und die Liebe auf den ersten Blick. In der zweiten Folge spricht Stefanie Weegmüller-Scherr aus Haardt, die 1982 erste Kellermeisterin Deutschlands war, mit der Jungwinzerin Katrin Wind aus Arzheim über die schwierige Rolle der Frauen in der Weinbranche. In den anderen Folgen sprechen Dombek und Fuchs mit Ayla Akyildiz aus Mainz, eine Gastarbeiterin aus der Türkei, über Integration, mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck über Work-Life-Balance und mit FCK-Legende Hans-Peter Briegel über Geld und Glücksspielsponsoring im Profifußball.

Jeden Donnerstag eine neue Folge

Neue Folgen von Alter! erscheinen jeden Donnerstag um 18 Uhr auf allen gängigen Streamingdiensten und auf rheinpfalz.de/alter. Abonnenten der RHEINPFALZ, die Zugang zu unseren digitalen Inhalten haben, können alle Folgen bereits vorab hören.