Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Diese Entscheidung hat bundesweit Aufsehen erregt: In Göttinger Bäder dürfen Frauen an den Wochenenden jetzt auch barbusig schwimmen. In Pfälzer Badeanstalten hingegen gilt zumeist: Mit nacktem Oberkörper sollen sich nur Männer zeigen. Aber es gibt gewisse Ausnahmen – und ungeklärte Fragen.

Voller als sonst waren die Göttinger Schwimmbäder schon, bilanzierte deren Chef nach dem ersten Oben-ohne-Badetag für alle. Den Berichten lokaler Medien zufolge vermeldete