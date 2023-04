Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei dieser Hitze möchte man alles von sich werfen, aber darf man das? Die deutschen Gesetze enthalten für den öffentlichen Raum keine Bekleidungsvorschriften, doch unter Umständen gehen Behörden trotzdem gegen zu viel Nacktheit vor. Jedoch sind sich Pfälzer Ordnungshüter uneins darüber, was erlaubt und was verboten ist – etwa, wenn es um entblößte Frauenbrüste in der Fußgängerzone geht.

Splitternackt war der Mann, der an einem Mittwochabend vor ein paar Wochen in den Brunnen am Kennedyplatz in Kaiserslautern stieg und dort ein Bad nahm.