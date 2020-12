Nun also der harte Lockdown. Der trifft fast jeden. Die Spezies der Nachteulen stand dagegen schon länger vor verschlossenen Türen. Clubs und Diskotheken sind bereits seit Monaten geschlossen. Mancherorts kommt jetzt noch eine nächtliche Ausgangssperre dazu. Menschen, die erst zur Hochform auflaufen, wenn andere schon wieder müde werden, haben es in Coronazeiten doppelt schwer. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die innere Uhr von Nachteulen langsamer tickt als die der Durchschnittsbevölkerung. Ihr Tag hat nicht 24, sondern bisweilen sogar rund 26 Stunden. Doch was tun in den zusätzlichen Nachtstunden? Lesen? Filme im Heimkino schauen? Oder die große Langeweile?

Ein Uhu gibt den Anstoß

Die richtigen Eulen haben solche Probleme natürlich nicht. Sie gehen auch weiterhin nachts im Pfälzerwald auf die Jagd, sitzen auf Ästen oder fliegen über die Wipfel. Diesen Nachteulen hat die Pfälzer Scherenschnittkünstlerin Karin Jung jetzt einen kleinen Kalender gewidmet. Den Anstoß dazu gab die Begegnung mit einem Uhu, der im Spätsommer auf Jungs Grundstück bei Elmstein eine Pause machte. „Königlich thronte er auf unserem – oder seinem? – Hang“, sagt Jung. Ihre zwölf Kalenderbilder für 2021 zeigen Eulen, die mal anmutig, mal fragend, mal geheimnisvoll, mal weise, mitunter auch augenzwinkernd orakelnd blicken. Das Schwarz-Weiß der filigranen Scherenschnitte macht die Eulen zu Charakterköpfen; dieses Pfälzer Nachtleben ist vom Lockdown völlig unberührt.

Info

Der kleine Kalender im Format DIN lang kostet 10,80 Euro, er ist erhältlich bei Karin Jung, Postfach 1159, 67469 Elmstein, E-Mail: info@arscarina.de.