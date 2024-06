Mit dem Abschied von Landrat Fritz Brechtel endet eine Ära. Seit 2001 steht der Christdemokrat an der Spitze des Landkreises Germersheim. Eine Kandidatin und fünf Kandidaten wollen seine Nachfolge antreten.

Die Ankündigung von Landrat Fritz Brechtel (CDU), einige Monate vor Ende seiner Amtszeit den Chefsessel im Germersheimer Kreishaus zu räumen, war Ende September 2023 kaum in der Welt, da hatte auch schon der erste Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen: Martin Brandl (CDU), Jahrgang 1981, seit vielen Jahren Kreistagsmitglied, aber auch als Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU im Mainzer Landtag bekannt, verkündete in den sozialen Medien, dass er „richtig Bock“ auf den Posten des Landrats, seinen „Traumjob“ habe.

Doch Brandl sollte nicht der einzige Kandidat bleiben: In den Wochen und Monaten darauf kamen noch weitere dazu, selbst im Endspurt zum Einreichen der Wahlvorschläge im April. Nun bewerben sich fünf Kandidaten und eine Kandidatin um die Nachfolge des Biologen Brechtel, der seit dem Jahr 2001 an der Spitze der Germersheimer Kreisverwaltung stand.

Etablierte und Neulinge

Für die SPD geht Ziya Yüksel ins Rennen – damit kandidiert ein gebürtiger Türke in dem Kreis, der landesweit mit den höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund aufweist. Der Vertrauensmann der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie hat sich im Kreis als Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration einen Namen gemacht. Seit vergangenem Jahr ist der 52-Jährige zudem Co-Vorsitzender der Kreis-SPD.

Doch auch die Freien Wähler sind im Kreis eine starke Kraft. Volker Hardardt ist seit 2014 Ortsbürgermeister von Lustadt und will dies auch nach der Kommunalwahl 2024 bleiben. Der technische Angestellte sieht darin kein Problem, im Zweifel beide Ämter auszuüben, schließlich müsste er nur die eine oder andere Aufgabe an die Beigeordneten übertragen, sagte der 58-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Auch „Die PARTEI“ dabei

Die Grünen im Kreis sahen sich damit herausgefordert, ebenfalls eine Kandidatin zu stellen. Die Wahl fiel auf Christina Barbara Merz, eine Newcomerin in Sachen Kommunalpolitik. Die 44-jährige Kunsttherapeutin und freie Rednerin kandidiert nicht nur für das Amt der Landrätin, sondern steht auch auf den Listen für Kreistag, Stadtrat Wörth und Ortsbeirat Maximiliansau.

Anfang April kam ein weiterer Kandidat dazu: Wohl mit Blick auf den damaligen Höhenflug der Partei in Umfragen nominierte die AfD den Bundestagsabgeordneten Bernd Schattner, Jahrgang 1968. Der selbstständige Unternehmer ist stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz und Mitglied im Kreistag Südliche Weinstraße.

Und kurz vor Ende der Meldefrist meldete „Die PARTEI“ noch Nicolas Schwarz. Der 27-jährige Industriekaufmann war an der Neugründung des Kreisverbands Ende 2023 beteiligt und möchte eine Alternative für alle bieten, die ihren Protest äußern wollen.

Brandl bei Umfrage vorn

Die Zeichen stehen angesichts der Fülle an Bewerbern für Brechtels Nachfolge also auf Stichwahl. Die große Frage lautet daher: Welche der Kandidaten gehen in die nächste Runde? Mit Blick auf den Bekanntheitsgrad der Akteure gilt ein Duell zwischen Brandl und Yüksel als durchaus wahrscheinlich, vielleicht kann auch Volker Hardardt noch viele Wähler motivieren. Die AfD stellt mit Schattner nicht nur ihren ersten Landratskandidaten in Rheinland-Pfalz, sondern hofft auch auf die Stichwahl.

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der RHEINPFALZ hatten 37 Prozent der Wahlberechtigten Anfang Mai noch nicht entschieden, wem sie ihre Stimme geben wollen. Von denen, die sich schon festgelegt hatten, wollten 33 Prozent für Martin Brandl und 13 Prozent für Ziya Yüksel stimmen. Die anderen Kandidaten kamen in der Umfrage nur auf 3 beziehungsweise 2 Prozent (Schattner). Die zu diesem Zeitpunkt noch Unentschiedenen werden also entscheidend beeinflussen, wer Ende 2024 die Nachfolge von Fritz Brechtel antritt.

Mehr zur Wahl

Wer steht bei mir vor Ort zur Wahl? Was muss ich bei einer Briefwahl beachten? Und was bedeutet kumulieren und panaschieren? Alle Infos rund um die Kommunalwahlen 2024 finden Sie unter rheinpfalz.de/kommunalwahlen