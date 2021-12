Karl Lauterbach befeuert die Angst vor zu wenig Impfdosen im Januar. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium gibt nun eine klare Aussage.

Mit seinen Aussagen am Dienstagabend hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für viel Aufsehen gesorgt. „Wir haben einen Impfstoffmangel für das erste Quartal“, sagte Lauterbach in einem ARD-Interview. Insbesondere mit Blick auf den Wirkstoff des Mainzer Herstellers Biontech gebe es viel weniger als das, was die Ärztinnen und Ärzte abrufen würden, so Lauterbach weiter.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium gibt für die Pfalz vorerst Entwarnung. Man sei zuversichtlich, für alle bestehenden Termine auch ausreichend Impfstoff geliefert zu bekommen, heißt es auf Anfrage. „Aktuell gehen wir selbst nach den schwierigen Erkenntnissen des Bundes davon aus, dass ausreichend Impfstoff durch den Bund geliefert werden kann.“ Bis zum Jahresende sei noch Impfstoff für 1,5 Millionen Immunisierungen vorhanden. Wer einen Impftermin für Januar gebucht habe, werde diesen auch erhalten, betont ein Sprecher.

Hausärzteverband: Impftermine im Januar noch nicht gefährdet

Der Hausärzteverband in Rheinland-Pfalz reagiert dennoch besorgt auf die Aussagen von Lauterbach. Mit „unermüdlichem Engagement“ impfe das Personal derzeit jede Woche Hunderttausende Menschen im Land, so die Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Barbara Römer. Die Nachricht über zu erwartende Kürzungen schockiere viele Kolleginnen und Kollegen. „Da das Ausmaß der Kürzungen und dessen Auswirkung auf die Praxis derzeit noch überhaupt nicht absehbar sind, nutzen wir jeden einzelnen Tag im alten Jahr, um noch alles zu verimpfen, was die derzeitigen Liefermengen hergeben.“ Termine, die erst für den Januar vergeben sind, wollen auch die Ärzte bisher nicht absagen. Reagieren könne man jedoch erst, wenn konkrete Zahlen über Kürzungsumfänge vorliegen, sagt Römer. „Der Start im Januar wird eine Blackbox sein.“