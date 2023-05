Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast schon frühsommerlich soll das Wetter in den nächsten Tagen werden. Dabei hat ein Wintereinbruch die Pfalz eben noch in ein Verkehrschaos gestürzt. Was die Polizei in ihrer Bilanz über die Rolle falscher Reifen sagt und ob es jetzt Zeit für den Wechsel ist.

Über der Pfalz lacht wieder die wärmende Sonne, doch am Wochenende hat heftiger Schneefall die Region ins Verkehrschaos gestürzt. Sind solche Wetterkapriolen häufiger geworden?

Christian