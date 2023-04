Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt sind die Schnäppchenjäger am Zug: Nach dem monatelangen Lockdown sind die Lager voll, die Winterware wird mit saftigen Rabatten angeboten. In den Pfälzer Einkaufsmeilen ist am Montag die Erleichterung über die Geschäftsöffnung groß. Doch eine Sorge überschattet alles.

Gleich ob Woolworth in Pirmasens oder C&A in Landau: Vor den Publikumsmagneten bilden sich an diesem Montag bald Schlangen. Der Grund: Nach den Auflagen der Landesregierung darf