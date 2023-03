Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem eine Corona-Demo in Bad Dürkheim am Montag im Krawall endete, diskutiert die Protestierer-Szene online über die Gründe. Tenor: Schuld waren die anderen, also entweder die „Antifa“ oder das Ordnungsamt und die Polizei. Manche meinen: Um die Kundgebung zu diskreditieren, haben sich die Behörden sogar absichtlich selbst sabotiert.

Einen Fahndungsaufruf haben die Demo-Organisatoren nun veröffentlicht. In ihrem Internet-Kanal bei Telegram schreiben sie: Sie sammeln Informationen über diejenigen, die am Montagabend