Wer seine Garage nur über das Grundstück eines Nachbarn anfahren kann, sollte sich dieses Recht im Grundbuch eintragen lassen. Sonst kann es zu einer Überraschung kommen.

Eine Frau hatte vor 30 Jahren auf dem hinteren Teil ihres Grundstücks eine Garage gebaut – und ihr Nachbar hatte all die Jahre nichts dagegen, dass sie über seinen Hof zu ihrer Garage fuhr. Er hat die Überfahrt geduldet. Nun wurde das Grundstück verkauft und die neuen Nachbarn wollten laut Gericht nicht weiter zulassen, dass die Frau mit ihrem Auto über ihr Grundstück fährt. „Die Garagenbesitzerin sah sich nunmehr an der Nutzung der Garage vollständig gehindert, berief sich auf die ursprüngliche Vereinbarung und machte daneben auch ein Notwegerecht für sich geltend“, berichtet das Landgericht Frankenthal, das eine Klage der Garagenbesitzerin aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) abgewiesen hat.

Die Richterin der 7. Zivilkammer sagt, die Vereinbarung mit dem alten Eigentümer sei für die neuen Eigentümer nicht bindend. Im Grundbuch sei dazu nichts eingetragen. Auch ein Notwegerecht bestehe nicht, denn das Grundstück sei weiterhin erreichbar, lediglich die Garage könne nicht mehr mit dem Auto angefahren werden. Zwar setze die ordnungsgemäße Benutzung eines Wohngrundstücks in der Regel voraus, dass man es mit einem Auto erreichen könne. Es sei aber ausreichend, dass an das Grundstück an irgendeiner Stelle herangefahren werden könne und der Eingangsbereich von dort mit sperrigen Gegenständen erreicht werden könne. In dem Fall, über den das Gericht zu entscheiden hatte, könne das Wohnhaus über das Hoftor angefahren und betreten werden, das an einer Straße liegt. Dass die Garage nicht mehr mit dem Auto erreicht werden kann, begründet nach Auffassung der Kammer kein Notwegerecht. Dass dort jetzt nicht mehr geparkt werden kann, müsse hingenommen werden. Das Urteil (AZ 7 O 324/25) ist rechtskräftig.