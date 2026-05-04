Er soll vor vier Jahren zwei Volksbanken in der Pfalz überfallen haben. Nun kamen Ermittler der Kripo dem Mann auf die Spur und verhafteten ihn – nach einem dritten Raub.

Er soll vor vier Jahren zwei Volksbanken in der Pfalz überfallen haben. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat am vergangenen Donnerstag Haftbefehl gegen einen 43-jährigen Marokkaner erlassen, der im Verdacht steht, zwei Banküberfälle in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) und Böhl-Iggelheim ( Rhein-Pfalz-Kreis) im Jahr 2022 begangen zu haben, wie sie am Montag mitteilte. Auf die Spur kamen die Beamten dem Mann, der zuletzt in Hessen lebte, nach Ermittlungen zu einem weiteren Banküberfall.

Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Heidelberg sind sich sicher, dass der Tatverdächtige und ein Komplize die Banküberfälle gemeinsam geplant hätten. Dabei sollten die Banken jeweils vorher ausgespäht werden, am Tag des Überfalles sollte arbeitsteilig vorgegangen werden. Während der eine Verdächtige vor der Filiale Wache halten sollte, sollte der 43-Jährige maskiert und mit einer Pistole bewaffnet die Bankfiliale betreten, im Inneren Bankangestellte als Geiseln nehmen und unter Androhung von Schusswaffengewalt hohe Bargeldbeträge aus den Tresorräumen erpressen.

Neuester Fall in Oftersheim

Im vergangenen November soll der Mann in Oftersheim ( Rhein-Neckar-Kreis) bei Schwetzingen laut Staatsanwaltschaft erneut eine Volksbank überfallen haben. Der Tatverdächtige soll demnach am Morgen des 6. November mehrere Bankangestellte beim Betreten der Bank abgepasst, gefesselt und unter Androhung von Schusswaffengewalt zum Öffnen der Tresore und Geldausgabeautomaten gezwungen haben. Er habe sich daraufhin eine Stunde mit den fünf Geiseln in der Bank aufgehalten, um Sicherungsvorkehrungen überwinden zu können. Dabei soll er eine Bankangestellte durch den Schlag mit dem Pistolengriff gegen den Kopf leicht verletzt haben. Der Täter konnte flüchten und erbeutete einen sechsstelligen Betrag.

Im Zuge weiterer Ermittlungen und einer länderübergreifenden Zusammenarbeit mit der Polizei in Rheinland-Pfalz und Hessen stießen die Kripo-Ermittler offenbar auf weitere Fälle, die auf denselben Täter hinwiesen. Die Spur führte die Ermittler in die Pfalz. Dort kam es im März 2022 innerhalb von zwei Wochen zu zwei Banküberfällen auf Volksbanken in Otterbach und Böhl-Iggelheim, die dem Vorgehen aus dem November ähnelten.

Ein Überfall schlug fehl

Am 3. März 2022 soll der 43-Jährige eine Bankangestellte in Otterbach durch einen Schlag gegen den Kopf überwältigt haben, als sie gegen 07.30 Uhr die Tür hinter der Selbstbedienungszone der Filiale geöffnet hatte. Die Frau fesselte er und zwang sie, die Tresortür zu öffnen. Durch eine List sei es der Bankmitarbeiterin gelungen, sich alleine im Tresorraum einzuschließen, so dass es dem Tatverdächtigen nicht mehr möglich gewesen sei, in den Tresorraum einzudringen. Kurz darauf floh er ohne Beute.

Zwei Wochen später, am 17. März 2022, versuchte es der Bankräuber erneut – dieses Mal in Böhl-Iggelheim. Dort folgte er zur selben Uhrzeit wie in Otterbach einer Bankangestellten in die Filiale und schlug ihr ins Gesicht. Mit vorgehaltener Pistole zwang er sie, den Tresor zu öffnen. Eine zweite hinzugekommene Bankangestellte musste ebenfalls unter vorgehaltener Pistole in den Tresorraum. In diesem Fall gelang dem Täter der Raub und er konnte mit Bargeld in sechsstelliger Höhe fliehen.

Nachdem die Ermittler den Tatverdächtigen in Hessen lokalisiert hatten, habe man ihn am vergangenen Donnerstag festgenommen. Im Anschluss seien Durchsuchungen mehrerer Objekte und Fahrzeuge erfolgt, bei denen umfangreiche Beweismittel aufgefunden werden konnten. Der Mann sitzt seitdem wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes in drei Fällen nun in Untersuchungshaft.