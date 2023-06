Neonazis zündeten am 19. September 1991 ein Asylbewerberheim in Saarlouis an. Samuel Kofi Yeboah starb dabei auf grausame Weise. Fast 32 Jahre danach beginnt die Aufarbeitung. Endlich.

Kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands herrschte eine offen ausländerfeindliche Stimmung in Teilen des Landes. In Hoyerswerda in Sachsen griff im September 1991 eine Horde von 500 Bürgern Wohnheime an, in denen Ausländer lebten. Die Polizei sah zu. Den Rassisten gelang es sogar, die Asylbewerber und Vertragsarbeiter zu vertreiben. Neonazis jubelten und erklärten Hoyerswerda zur „ersten ausländerfreien Stadt in Deutschland“.

Es folgten viele fremdenfeindliche Anschläge. In Rostock, Solingen und Mölln ereigneten sich die schlimmsten rassistischen Taten, in der gesamten Republik brannten Asylbewerberheime.

Nach nur acht Tagen Ermittlungen im rechten Spektrum eingestellt

Nach Hoyerswerda zuerst in Saarlouis. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten damals zumindest auf die Idee kommen können, dass die örtliche Neonazi-Gruppe, eine der extremsten im Saarland, mit der Tat etwas zu tun haben könnte. Es gab entsprechende Hinweise. Doch gerade mal acht Tage lang verfolgten die Ermittler diese Spur. Und bald legten sie den Fall zu den Akten.

Wieso hatte der Verfassungsschutz keine Erkenntnisse? Wieso meldeten die Vertrauensleute der Polizei, die sich in der rechten Szene bewegten, nichts? Was wurde vertuscht? Wieso gab sich die Staatsanwaltschaft mit der Ermittlungspleite zufrieden? Wieso interessierte sich die saarländische Politik nicht? Damals hieß der Ministerpräsident Oskar Lafontaine und regierte mit absoluter SPD-Mehrheit.

2020 übernimmt der Generalbundesanwalt und lässt Verdächtige festnehmen

Der Fall ruhte Jahrzehnte, bis der Generalbundesanwalt nach einem neuen Hinweis vor drei Jahren die Ermittlungen übernahm. Ein Saarlouiser Neonazi wurde festgenommen, er steht derzeit in Koblenz vor Gericht und hat teilweise gestanden. Vor zwei Wochen haben zudem beim damaligen Führer der Saarlouiser Neonazis die Handschellen geklickt. Er steht nun auch im Verdacht, einer der Brandstifter gewesen zu sein.

Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts sowie der Prozessverlauf führen zu sehr später Einsicht im Saarland. Der Polizeipräsident des Landes entschuldigte sich für die lausige Ermittlungsarbeit nach dem Tod Yeboahs. Der saarländische Landtag hat am Mittwoch einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der die Umstände des Anschlags und das damalige Versagen von Polizei, Justiz und Politik aufklären soll. Die Landesregierung richtet einen Entschädigungsfonds für Opfer von extremistischer Gewalt ein. Und beim Landtag soll künftig ein Rassismusbeauftragter tätig sein.

Die Pfalz hat allen Anlass, vor der eigenen Tür zu kehren

So spät die Einsicht auch gereift sein mag: Hauptsache, sie ist gereift! Denn nun besteht die Hoffnung auf echte Aufklärung und Aufarbeitung des Anschlags von Saarlouis.

Kein Anlass besteht für wohlfeile Vorwürfe ans Saarland, auf dem rechten Auge blind gewesen zu sein. Die Saarlouiser Neonazis pflegten nicht nur lose Kontakte zu den NSU-Terroristen Mundlos und Zschäpe, sondern sehr enge zur Pfälzer Neonazi-Szene. In der Pfalz sollte man vor der eigenen Tür kehren. In der Südwestpfalz unterstützten Geschäftsleute und ein Mitglied des Stadtrats Neonazis finanziell und ideell. In Zweibrücken entstand zuweilen der Eindruck, dass die Polizei eher die bürgerlichen und linken Gegendemonstranten als eine Gefahr für die Demokratie ansieht als die immer wieder provozierend alte Flagge zeigenden Rechtsradikalen.