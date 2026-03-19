Wer sagt, dass man aus einem Flugzeug springen muss, um einen Adrenalinkick zu bekommen? Im Pfälzerwald gibt es eigens angelegte Mountainbike-Trails für jeden Geschmack.

Ob der Sinn nach Nahtoderfahrung oder gemächlichem Strampeln steht – Mountainbike-Enthusiasten wissen den Pfälzerwald schon seit langem zu schätzen. Neben der einzigartigen Natur, den spektakulären Felsformationen, und den weitläufigen Ausblicken, gibt es mehr als 100 Hütten entlang der vielen Wege, in denen man einkehren und übernachten kann. Damit ist der Pfälzerwald ein beliebtes Ziel, nicht nur für Radfreunde. Denn die meisten Wege teilt man sich mit anderen Natur-Liebhabern und muss daher Rücksicht nehmen, auch, wenn man vielleicht gern etwas risikofreudiger auf dem Fahrrad unterwegs ist.

Trails eigens für Mountainbiker

Genau für diese Menschen haben wir Trails im Pfälzerwald herausgesucht, die eigens für Mountainbiker angelegt wurden und somit auch legal nutzbar sind. Denn in der Vergangenheit gab es schon öfter Probleme mit Menschen, die sich aufgrund eines mangelnden Angebots kurzerhand selbst ihre Strukturen in den Wald gebaut haben – sehr zum Ärgernis der Forst- und Naturschutzämter und der jeweiligen Gemeinden. Das Entfernen der Trails kostet viel Geld und Zeit und wird von der Gemeinde getragen, wenn die verantwortliche Person nicht ausfindig gemacht werden kann.

Um den Pfälzerwald legal für den Radsport nutzen zu können, haben sich in den vergangenen Jahren einige neue Vereine gegründet, die in Zusammenarbeit mit den Gemeinden neue Trails gebaut haben.

Alle Mountainbike-Trails im Pfälzerwald im Überblick

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Annweiler am Trifels

Mit zwei Trails sind die Pfalzbiker am Föhrlenberg und zwei weiteren am Rehberg vertreten. Die Trails sind für Fortgeschrittene und Experten fahrbar und bieten insgesamt eine Strecke von knapp drei Kilometern, auf denen man den Berg hinabsausen kann. Mehr Infos zu den einzelnen Strecken gibt es auf www.pfalz-biker.com.

Pirmasens

Der Mountainbikepark Pfälzerwald hat vergangenes Jahr die “Bärmesenser MTB-Päädelscher“ angelegt. Das sind vier neue Routen, die, entgegen der bisher etablierten Touren, kürzer und für Familien geeignet sind. Start und Ziel ist jeweils der Wanderparkplatz „Auf der Platte“. Alle Touren lassen sich innerhalb von etwa einer Stunde fahren und decken insgesamt eine Strecke von 16,7 Kilometern ab. Weitere Infos zu den Trails stehen auf der Webseite www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de.

Landstuhl

Der Verein Flowtrails-Landstuhl sorgt bei Landstuhl für Fahrspaß mit drei Trails, die alle Schwierigkeitsstufen abdecken. Auf insgesamt knapp 800 Metern geht es dort den Berg hinunter. Infos zu den Trails finden Sie auf www.flowtrail-landstuhl.de.

Hochspeyer

Der Technikparcours Hochspeyer, ebenfalls vom Mountainbikepark Pfälzerwald erbaut, erstreckt sich über 7,7 Kilometer und deckt alle Schwierigkeitsstufen ab. Er kann über die Jugendherberge Hochspeyer erreicht werden. Mehr Infos unter www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de.

Donnersberger Land

Weitere vier Trails werden vom Verein MTB Donnersberger Land betreut. Für Fortgeschrittene bis Experten lassen sich hier verschiedene Abfahrten rund um Sippersfeld finden, die insgesamt fast zwei Kilometer abdecken. Mehr Infos gibt es auf www.mtb-donnersberger-land.de.

Deidesheim

Der RV Edelweiss Deidesheim hat mit seinen vier Trails auf insgesamt 4,6 Kilometern Strecke das Angebot im Nordosten des Pfälzerwaldes ausgebaut. Fortgeschrittene und Experten können sich hier nach Lust und Laune austoben. Weiteres zu den Trails auf www.edelweiss-deidesheim.de.