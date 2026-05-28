Der Mountainbikepark Pfälzerwald ist für den „Bike Spirit Award “ nominiert. Über die Gewinner entscheidet derzeit ein Online-Voting, das noch bis Sonntag läuft.

Mit einem Streckennetz von mehr als 900 Kilometern zählt der Mountainbikepark Pfälzerwald zu den größeren Mountainbike-Angeboten in Deutschland. Die 20 ausgeschilderten Touren führen durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald und reichen von familientauglichen Strecken bis hin zu technisch anspruchsvolleren Passagen. Nun könnte der Park bald das Prädikat „preisgekröhnt“ tragen.

Der „Bike Spirit Award“ wird im Rahmen des deutschen Mountainbike-Kongresses des Mountainbike Forum Deutschland erstmals vergeben. In der Kategorie „Bike-Erlebnis“ werden touristische Mountainbike-Angebote ausgezeichnet, die laut Veranstaltern attraktive Streckenführungen, Naturerlebnis und nachhaltigen Tourismus miteinander verbinden. Bewertet werden unter anderem Naturverträglichkeit, ökologische Verantwortung, Qualität und Sichtbarkeit des Angebots sowie dessen regionalwirtschaftliche Wirkung. Ein Preisgeld gibt es nicht, im Mittelpunkt stehen laut Veranstaltern öffentliche Aufmerksamkeit und die Würdigung besonderer Projekte rund um den Mountainbike-Sport.

Betreiber freut sich über zusätzliche Aufmerksamkeit

„Die Teilnahme am Bike Spirit Award gibt uns die Möglichkeit, unser Angebot reichweitenstark in der Region und im ganzen Bundesgebiet zu präsentieren“, sagt Stephan Marx, Leiter des Mountainbikeparks Pfälzerwald. „Die Nominierung zeigt den Akteuren hier im Pfälzerwald, dass wir ein herausragendes touristisches Produkt haben.“

Besonders wertvoll wäre ein möglicher Gewinn laut Marx auch deshalb, weil die Bewertung sowohl durch eine Fachjury als auch durch ein öffentliches Community-Voting erfolgt.

Lust auf´s Radeln bekommen?

Alles rund ums Fahrrad und Touren-Tipps gibts hier.

Die Ehrung der drei Finalisten jeder Kategorie soll am 17. Juni ihm Rahmen des 9. Deutschen Mountainbike-Kongress in Aalen stattfinden.

Weitere Informationen zu den nominierten Projekten sowie die Möglichkeit zur Abstimmung – die noch bis einschließlich Sonntag geöffnet ist – gibt es auf der hierzu vom Mountainbike Forum Deutschland eingerichteten Internetseite.