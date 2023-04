Über 32 Kilometer geht es weitgehend flach von Speyer bis an den Haardtrand. Unterwegs gibt es viele Einkehrmöglichkeiten und einen schönen Blick auf den Pfälzerwald.

Die Tour, die die Pfalztouristik veröffentlicht hat, beginnt in Speyer. Ist also gut mit der Bahn zu erreichen. Man folgt bei dieser Strecke einem gut erkennbaren Symbol: Die Umrisse des Speyerer Doms mit einer großen Weintraube in der Mitte in weiß auf grünem Grund.

Zunächst geht es über die verkehrsberuhigte Maximilianstraße und unter dem Stadtturm Altpörtel hindurch. Gleich danach am Postplatz biegt die Strecke rechts versetzt in die Mühlturmstraße ein. Nach dem Bahnübergang erneut rechts versetzt in die Holzstraße und am Speyerbach entlang geht es aus der Stadt. Der Weg führt zunächst vorbei an der Radsportgemeinde Dudenhofen. Auf der Radrennbahn in der Iggelheimer Straße trainierte einst schon Rudi Altig, wie die Pfalztouristik schreibt.

Danach führt die Route vorbei an Harthausen bis nach Freisbach. Dort geht es zunächst über die Hauptstraße, dann rechts durch die Waldstraße und aus dem Ort hinaus in Richtung Norden. Vorbei an Gommersheim führt der Weg durch Böbingen. Etwa 400 Meter nach dem Ortsausgang biegt der Radweg nach links ab. Rechter Hand liegt Altdorf, wo hungrige und durstige Radler einige Gästehäuser und Weinstuben finden.

Dann geht es weiter nach Freimersheim. Dort führt die Strecke entlang der Rathausstraße und schließlich rechts durch die Hauptstraße. Auch hier kann man – wie eigentlich in allen kleinen Weindörfern – einen Zwischenstopp bei einem Weingut machen.

Dann geht es weiter geradeaus durch Großfischlingen. Wer Platz in Rucksack oder Fahrradkorb hat: Der Nudelladen der Pfälzer Nudelmanufaktur Pfalznudel hat auch am Wochenende geöffnet. Nach einem potenziellen Zwischenstopp in Großfischlingen geht es weiter nach Edesheim. Dort folgt die Strecke zunächst der Jahnstraße, biegt dann rechts in die Speyerer Straße und quert an deren Ende die Staatsstraße (L516). Weiter geht es auf der Luitpoldstraße, die in die Ludwigstraße übergeht und uns aus Edesheim hinausführt. Entlang des Modenbachs führt die Strecke zum Zielort Hainfeld, der mit einer großen Auswahl an Einkehrmöglichkeiten besticht.

Wer mit der Bahn zurückfahren möchte, kann von dort aus entweder zurück nach Edesheim radeln oder der Beschilderung Richtung Edenkoben folgen. Auch zum Bahnhof Landau sind es nur etwa acht Kilometer.

Mehr Infos über die Tour unter pfalz.de.