Ein Mann sticht bei einer islamkritischen Kundgebung in Mannheim mehrere Personen nieder. Polizeikräfte schießen den Angreifer kurz darauf nieder. Was wir zu der Messerattacke bisher wissen.

Ein bisher unbekannter Angreifer hat am Freitagmittag mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Nach Beobachtungen von Augenzeugen hatte es gegen 11.35 Uhr bei einer Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) auf dem Marktplatz eine Auseinandersetzung gegeben. Auf verstörenden Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, ist zu sehen, wie ein Mann mit einem Messer auf Personen an dem Stand einsticht. Dann ist zu sehen, wie er einem Polizisten in Hals und Rücken sticht. Kurz darauf liegt der Angreifer regungslos am Boden – offenbar, weil Polizisten ihn niedergeschossen haben. Die Polizei bestätigt den Schuss auf den Angreifer. Dessen Identität war zunächst unklar. Laut Medienberichten soll es sich um einen aus Afghanistan stammenden Mann handeln, der in Hessen lebt.

Insgesamt seien fünf Angehörige der BPE verletzt worden sowie ein Polizist. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) am frühen Abend mit. Der Polizist, der bei dem Angriff schwer verletzt wurde, sei in ein Krankenhaus gebracht worden, so ein Polizeisprecher gegenüber der RHEINPFALZ. Er werde zum aktuellen Zeitpunkt operiert. Der Polizist soll in Lebensgefahr schweben, berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich dabei auf Sicherheitskreise.

Der Marktplatz wurde nach der Tat weiträumig abgesperrt. Zudem wurden Sichtschutzwände aufgebaut. Zwischenzeitlich war das Gelände komplett abgeriegelt und der Straßenbahnverkehr eingestellt. Zum späten Nachmittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Ermittler und Polizeikräfte waren den ganzen Tag über vor Ort.

Angriff bei Infostand von Islamkritikern

Das Motiv der Tat sei laut Polizei derzeit noch unklar. Bei der Kundgebung handelte es sich um einen Infostand der Bürgerbewegung Pax Europa, die über den politischen Islam aufklären möchte. Auf der Webseite von Pax Europa heißt es, dass der Aktivist Michael Stürzenberger vor Ort gesprochen hat. Stürzenberger gilt als Islamkritiker und wurde im bayrischen Verfassungsschutzbericht als zentrale Person der verfassungsrelevanten islamfeindlichen Szene in Bayern bezeichnet. Laut Pax Europa soll Stürzenberger auch zu den verletzten Personen gehören. Er habe schwere Stichverletzungen am Gesicht und Bein erlitten.

Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Inzwischen hat die für politische Delikte zuständige Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg den Fall übernommen. Aufnahmen aus der Videoüberwachungsanlage am Marktplatz wurden ausgewertet und die Tatwaffe sichergestellt.

Eigentlich war für den morgigen Samstag eine weitere Veranstaltung von Pax Europa auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen geplant. Diese wurde jedoch inzwischen von der Organisation selbst schriftlich beim Polizeipräsidium Rheinpfalz abgesagt. Das teilte ein Sprecher des Präsidiums der RHEINPFALZ auf Anfrage mit. Die Absage ging auch bei der Stadt Ludwigshafen als Versammlungsbehörde ein, wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) auf Anfrage bestätigte. BPE begründe die Absage mit den Vorkomnissen am Freitagmittag in Mannheim. „Wir bleiben trotzdem wachsam, beobachten die Situation und sondieren die Lage“, sagte Steinruck am frühen Abend. Die Stadt würde am Samstag den Berliner Platz verstärkt kontrollieren.

Kanzler Scholz: „Täter muss streng bestraft werden“

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) war am Nachmittag am Tatort und äußerte sich bestürzt über den Vorfall. Er nannte die Tat „brutalen Terror“ und er verurteile sie auf das Schärfste, so Specht. „Unsere Gedanken sind heute bei dem verwundeten Polizisten und den anderen Opfern der grausamen Tat. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir alles daran setzen, dass die schrecklichen Ereignisse nicht missbraucht werden, um unsere Gesellschaft zu spalten.“ Specht bedankte sich außerdem bei den Mitarbeitern des nahegelegenen Mannheimer Gesundheitsamtes, die mit fünf Personen erste Hilfe leisteten.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) besuchte am frühen Abend den Tatort ebenfalls. Strobl bestätigte noch einmal die Information, wonach der verletzte Polizist nach den Messerstichen ums Überleben kämpft. Er sei in Gedanken bei dem Polizisten und seinen Angehörigen und dankte gleichzeitig seinen Kollegen für deren schnelles Eingreifen. Laut Strobl sei der Täter noch immer nicht identifiziert.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich erschüttert. „Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar“, schrieb er auf der Plattform X (früher Twitter). „Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden.“