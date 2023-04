Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit am 8. März die kostenlosen Bürgertest eingeführt wurden, schossen Teststellen überall aus dem Boden. Die Abstriche sind auch ein Millionengeschäft. Erst seit dem Abrechnungsbetrugsverdacht in Köln und in Bayern werden die Kontrollmechanismen hinterfragt. Ein Mannheimer und Betreiber von bundesweit rund 50 Teststellen sagt, was aus seiner Sicht falsch läuft.

Rouven Hager, 33, ist sauer, wenn er sieht, dass findige Geschäftsleute das Bürgertest-System ausnutzen.