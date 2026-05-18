In Hessen schwärmen Millionen Maikäfer aus. Im Pfälzer Bienwald dagegen bleibt es noch ruhig, doch der Käfer lässt in der Pfalz nicht lange auf sich warten.

Millionen Maikäfer werden in diesem Jahr im Hessischen Ried erwartet, dies bestätigen die Landesforsten Rheinland-Pfalz. Während dort bereits der Massenflug begonnen hat, bleibt es im Pfälzer Bienwald noch vergleichsweise ruhig. Die südpfälzischen Stämme der Käfer befinden sich in einem anderen Entwicklungszyklus: Der große Schwärmflug wird dort erst 2027 erwartet. Dass die Käfer aus Hessen bis in die Pfalz kommen, glaubt Astrid Berens, Leiterin des Forstamts Bienwald, nicht.

Die meiste Zeit seines Lebens verbringt das Insekt unsichtbar im Boden. Rund drei Jahre lebt der Maikäfer als Larve, sogenannter Engerling, unter der Erde. Erst im vierten Jahr schlüpft der Käfer und schwärmt im Frühjahr aus. Nach Angaben des Forstamts Bienwald befindet sich die Population derzeit noch im dritten Larvenstadium. Einzelne Käfer könnten bereits in diesem Jahr auftreten, der Großteil wird jedoch erst im kommenden Jahr erwartet.

Die Larven des Maikäfers, sogenannte Engerlinge, werden immer mehr zum Problem. Foto: Armin Weigel/dpa

Warum sich der Maikäfer in der Pfalz wohl fühlt

Der Maikäfer ist in Rheinland-Pfalz ein regional begrenztes Phänomen. Laut Astrid Berens, Leiterin des Forstamts Bienwald, sind vor allem die Pfälzer Rheinauen bei Bellheim und der Bienwald bei Germersheim betroffen. Dort findet der Käfer ideale Bedingungen vor: warme Temperaturen, trockene Sandböden und tiefe Grundwasserstände. Seit Jahrhunderten ist der Maikäfer in dieser Region heimisch.

Wie viele Tiere es tatsächlich im Bienwald gibt, zeigen aktuelle Untersuchungen: Probegrabungen des Forstamts gemeinsam mit der Versuchsanstalt Freiburg ergaben im vergangenen Winter durchschnittlich 13 Engerlinge pro Quadratmeter. Als kritisch gelten bereits zwei Larven pro Quadratmeter. Die besiedelte Fläche hat sich seit Beginn der Erhebungen 1983 von fünf auf rund 6000 Hektar ausgeweitet. „Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr mit Millionen von Käfern rechnen müssen“, sagt Astrid Berens.

Die Naturverjüngung des Waldes ist durch den Maikäfer gefährdet. Foto: Lando Hass/dpa

Wann genau die Tiere ausfliegen, hängt stark vom Wetter ab. Kalte und nasse Frühjahre verzögern die Schwärmzeit, warme Temperaturen beschleunigen sie. Nach Beobachtungen der Forstverwaltung beginnt der Flug inzwischen oft früher als noch vor einigen Jahrzehnten. „Man spricht fast schon nicht mehr vom Maikäfer, sondern der tritt schon im April auf“, sagt Berens. Beim letzten Massenflug 2023 zog sich die Flugzeit über mehrere Wochen.

So wirkt sich der Maikäfer auf den Wald aus

Die größten Schäden entstehen nach Angaben der Regionalstelle Süd des Nabu Rheinland-Pfalz nicht durch die erwachsenen Käfer selbst, sondern durch die Engerlinge im Boden. Der Massenflug sei zunächst ein natürliches Phänomen. Zwar verursachen die Käfer durch ihren Blattfraß sichtbare Schäden an Bäumen, langfristig sei das für gesunde Wälder meist jedoch kein großes Problem, laut Nabu.

Größere Sorgen bereiten Forst- und Landwirtschaft die Larven im Boden: Sie fressen die Feinwurzeln von Bäumen und Pflanzen und beeinträchtigen so die Wasser- und Nährstoffaufnahme. Besonders in Trockenphasen wirkt sich das deutlich auf die Wälder aus. Im Bienwald sind bereits zahlreiche Buchen abgestorben, dies bestätigte das Forstamt Bienwald.

Vor allem junge Bäume sind betroffen, da auch neu gepflanzte Setzlinge von den Larven gefressen werden. Das erschwert sowohl Aufforstung als auch Naturverjüngung. „Für viele ist der Maikäfer nur alle vier Jahre zu sehen. Für uns Förster ist er permanent da“, sagt Berens.

Der Ausflug des Waldmaikäfers ist alle vier Jahre ein beeindruckendes Naturphänomen. Foto: dpa

Wie Förster gegensteuern

Sie erläutert weiter, dass frühere Bekämpfungsmethoden wie der Einsatz von DDT, ein hochwirksames Insektizid, oder das händische Einsammeln der Käfer heute nicht mehr infrage kommen. Der Bienwald ist als Flora-Fauna-Habitat geschützt und umfasst zudem Natur- und Vogelschutzgebiete.

Die Forstwirtschaft setzt deshalb auf langfristige Anpassung. Ziel ist laut Berens ein dichter Mischwald mit feuchteren Böden, da der Maikäfer trockene und offene Flächen bevorzugt. Kiefern und Esskastanien gelten dabei als vergleichsweise widerstandsfähiger gegenüber den Engerlingen. Ergänzend werden auch weitere Baumarten wie Roteichen eingebracht.

Droht eine Ausbreitung in den Pfälzerwald?

Wie sich die Population künftig entwickelt, bleibt offen. Zwar begünstigen höhere Temperaturen derzeit die Ausbreitung des Maikäfers, doch extreme Trockenphasen könnten die Lebensbedingungen der Larven auch verschlechtern, wie Astrid Berens, Leiterin des Forstamts Bienwald, erläutert.

Eine Ausbreitung in den Pfälzerwald gilt nach Einschätzung des Forstamts Bienwald als unwahrscheinlich. Dort sorgen feuchtere Böden und andere Standortbedingungen für weniger geeignete Lebensräume.

Welche Rolle der Maikäfer im Ökosystem spielt

Auch ökologisch spielt der Maikäfer eine Rolle. Laut der Nabu Rheinland-Pfalz Regionalstelle Süd, sei der Maikäfer trotz lokaler Schäden ein natürlicher Bestandteil der heimischen Ökosysteme. Sowohl Käfer als auch Larven dienen zahlreichen Tierarten als Nahrung, darunter Krähen, Stare, Eulen, Greifvögel, Fledermäuse, Igel, Dachse und Wildschweine. Massenflüge seien deshalb nicht nur auffällige Naturereignisse, sondern auch Teil der natürlichen Nahrungskette.