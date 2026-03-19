Am 22. März 2026 wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Wer wird neuer Ministerpräsident? Die SPD mit Alexander Schweitzer oder die CDU mit Gordon Schnieder.

Rheinland-Pfalz wählt am Sonntag, dem 22. März, einen neuen Landtag. Amtsinhaber und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) will weiter die Geschicke in der Mainzer Staatskanzlei führen. Seit 35 Jahren führen die Sozialdemokraten das Land. Dagegen stemmt sich Herausforderer Gordon Schnieder von der CDU. 18 der 52 Wahlkreise liegen in der Pfalz. Mehr als 130 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Im Vorfeld wurde bereits thematisiert, welche Regierungskoalitionen denkbar seien.

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