Eine leuchtende Perlenkette am Himmel hat am Samstagabend in der Pfalz für Rätselraten gesorgt.

Hinter dem ungewöhnlichen Schauspiel steckte dieses Mal nicht die Airbase in Ramstein, sondern eine frisch gestartete Starlink-Gruppe von SpaceX. Die Flugobjekte, die wie auf einer Perlenkette aufgereiht am Samstagabend (4. April) über die Pfalz flogen, waren weder auf gängigen Portalen wie Flightradar zu sehen noch sahen sie wie typische Flugbewegungen aus.

Mehr zum Thema

SpaceX startete die Mission Starlink 10-44 am 30. März 2026. Nach Angaben des Unternehmens brachte eine Falcon-9-Rakete dabei 29 Starlink-Satelliten in den niedrigen Erdorbit.

Sternenklarer Himmel sorgt für gute Sicht

Solche Formationen sind in den ersten Tagen nach dem Start besonders gut sichtbar, weil die Satelliten noch eng beieinander fliegen, heißt es in gängigen Foren dazu. Für Beobachter in der Pfalz erklärt das den ungewöhnlichen Eindruck. Die Lichter, laut den Beobachtungen waren es acht, wirkten wie aufgereiht und bewegten sich gleichmäßig und lautlos über den Himmel. Der sternenklare Himmel über dem Pfälzerwald sorgte dafür, dass das Phänomen besonders auffiel, ein Fernglas oder Teleskop war dafür nicht notwendig.

Die Satelliten fliegen laut Space X im niedrigen Erdorbit (250 bis 270 Kilometer Höhe), nach einigen Tagen oder Wochen löst sich die sichtbare Kette wieder auf, weil die einzelnen Satelliten auf ihre vorgesehenen Umlaufbahnen wechseln. Zu sehen war die Formation auch im Allgäu und anderen Teilen Deutschlands. In Foren wie Reddit, Facebook und Instagram veröffentlichten Nutzer Videos, auf denen die Satelliten gut zu erkennen sind.