Die SPD hat in der Pfalz nur noch vier Wahlkreise direkt gewonnen. Das ist ein verheerendes Ergebnis für Alexander Schweitzer. Zieht er Konsequenzen?

Für die SPD war es ein zutiefst enttäuschender Wahlsonntag. Sie hat nicht nur bei den Landesstimmen herbe Verluste eingefahren, sondern auch nur noch wenige Wahlkreise direkt gewonnen, darunter Trier, wo die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer lebt und die Südliche Weinstraße, den Heimatwahlkreis des bisherigen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer. Der kommt dort noch auf sehr komfortable 41,1 Prozent, weit mehr, als die SPD dort an Stimmen holt (32,4).

Ansonsten hat sich die Karte der 52 Wahlkreise im Land tief schwarz eingefärbt. Hier und da hat es während der Auszählung mal blau geflackert, weil ein AfD-Kandidat zeitweise die Nase vorn hatte – insbesondere in Kaiserslautern I und in Pirmasens –, aber trotz eines sehr guten Abschneidens auf Landesebene hat die AfD vor Ort noch immer nicht viel zu melden: Noch reicht die Kraft nicht zum Gewinn von Wahlkreisen. Anders ausgedrückt: Viele Wählerinnen und Wähler wollen offenbar eine starke AfD, aber das Vertrauen in deren Kandidaten vor Ort reicht nicht aus, um diese zu einer Mehrheit zu tragen. Das gilt für den Spitzenkandidaten Jan Bollinger im Landkreis Neuwied ebenso wie für Damian Lohr im Wahlkreis Donnersberg, wo die AfD zuletzt versucht hat, sich mit einem Treffpunkt in Gauersheim festzusetzen. Am Ende gewinnen bewährte Kräfte wie Christof Reichert (CDU) in Pirmasens oder Andreas Rahm (SPD) in Kaiserslautern.

Beim abgewählten Ministerpräsidenten Schweitzer ist die Enttäuschung groß. Der hatte nicht nur angekündigt, kein Minister unter einem Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) werden zu wollen. Generalsekretär Gregory Scholz sagt am Abend in Mainz, dass noch unklar sei, ob Schweitzer sein Mandat annehme. Alexander Schweitzer, den seine Fans gerne den Großen nennen, ist tief gefallen.