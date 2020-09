Der Transport des Löwenbabys, das vor einer Woche bei einem Unfall auf der A5 bei Walldorf gefunden wurde, ist nach Einschätzung des Karlsruher Landratsamts legal gewesen. Für einen illegalen Transport jedenfalls gibt es auch nach Auskunft der Polizei keine Anzeichen. Trotzdem war nicht alles in Ordnung. Deshalb droht der Züchterin in der Slowakei jetzt ein Bußgeld.

Das sagte das Landratsamt in Karlsruhe auf Anfrage am Dienstag. Die Besitzerin aus der Slowakei verfügt demnach über eine Genehmigung zur Züchtung von Raubtieren. Das Tier war zum Zeitpunkt des Transports aber einige Tage zu jung. Es hätte erst mit acht Wochen von der Mutter getrennt werden dürfen. Außerdem fehlen den Angaben nach wichtige Dokumente. Die Züchterin müsse daher mit einem Bußgeld rechnen. Die Höhe sei bislang unklar.

Wir die Züchterin das Bußgeld bezahlen?

Ob die Züchterin im Ausland tatsächlich der Zahlungsaufforderung aus Deutschland nachkommen wird, wird sich zeigen. Das Landratsamt jedenfalls erklärte dazu, dass generell Zweifel angebracht seien. Das hätten vergleichbare Fälle gezeigt. Nicht bezahlte Bußgelder würden aber verfolgt und könnten auch eine Meldung an die slowakischen Behörden nach sich ziehen. Polizei und Behörde in Karlsruhe betonen, dass sie die Ermittlungen zur Frage der Legalität des Transports noch nicht abgeschlossen haben.

Fehlen Papiere für den Zoo?

Noch ist die slowakische Züchterin aber Eigentümerin von Lea. Und sie hat sich laut Landratsamt Karlsruhe bisher nicht entschieden, ob sie das Tier wieder zurücknimmt oder es an sein ursprünglich vorgesehenes Ziel, einen Tierpark bei Barcelona, bringen wird. Wie der SWR am Dienstag unter Berufung auf das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt meldete, habe Leas Züchterin keine Papiere für diesen Zoo vorlegen können, weshalb das Baby noch eine Weile in der Not-Unterkunft, im Reptilium in Landau, bleibe.

Auch seltener Vogel hat jetzt einen Namen

Dorthin hatte sie Tiernotretter Michael Sehr nach dem Unfall gebracht – ebenso wie kurze Zeit später einen exotischen Vogel, einen Silberwangenhornvogel – auch er stammt von Leas Züchterin und verunglückte mit dem slowakischen Transporter. Das Federtier war für einen Tierpark bei Le Mans, Frankreich, vorgesehen. In Landau wurde er mittlerweile auf den Namen „Zazu“ getauft – einem fiktiven Federtier aus „König der Löwen“.

Spielkameraden gesucht

Reptiliums-Geschäftsführer Uwe Wünstel meint, dass die kleine Raubkatze möglichst bald artgerecht untergebracht werden sollte: „Jeder Tag, an dem sie Spielkameraden hat, ist besser.“ Denn bislang muss Lea mit dem 40-Jährigen und dessen Lebensgefährtin vorliebnehmen. Die mittlerweile rund zehn Kilogramm schwere kleine Löwin wird immer munterer und lässt sich nicht mehr so leicht auf den Arm nehmen. Keine zwei Minuten hat die Kleine dem Reptiliums-Team am Dienstag Zeit gegeben fürs Posieren vor der Kamera. „Dann wollte sie wieder runter“, so Wünstel.