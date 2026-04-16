Auf einer 10.000-Euro-Reise nach Hawaii erkrankt eine Frau. Sie und ihr Mann setzen die Reise trotzdem fort. Gerichte weisen ihre Forderung nach Versicherungsleistungen ab.

Wer eine Reiseabbruchversicherung abschließt, bekommt nur dann Geld erstattet, wenn der Urlaub vorzeitig beendet wird. Wer trotz Erkrankung die Reise fortsetzt, geht leer aus. Das hat das Pfälzische Oberlandesgericht ( OLG) in Zweibrücken nun entschieden. Ein Ehepaar aus dem Kreis Germersheim bleibt auf den Kosten der fast 10.000 Euro teuren Kreuzfahrt nach Hawaii sitzen. Das hatte sich das Paar sicher anders vorgestellt, als es für September/ Oktober 2023 eine Kreuzfahrt vom kanadischen Vancouver nach Honolulu, Hawaii, zu 9570 Euro buchte und vorsorglich eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung über 9000 Euro abschloss. Im Fall der Fälle wäre man dann finanziell abgesichert, war wohl der Gedanke. Die Versicherung enthielt auch keine Selbstbeteiligung, wie aus der Mitteilung des Gerichts zu dem Urteil hervorgeht.

Wegen Covid-19 dürfen sie nicht gleich ins Hotel

Doch es kam anders. Die beiden traten die Reise an und waren laut Gericht knapp eine Woche auf dem Kreuzfahrtschiff, als der Ehemann der Versicherung einen „Schadensfall“ meldete: Seine Ehefrau stehe wegen eines positiven Covid-19-Tests für die Dauer von fünf Tagen unter Quarantäne und könne daher das im Anschluss an die Kreuzfahrt gebuchte Hotel in Honolulu erst einen Tag nach dem eigentlichen Buchungstag betreten. Einen möglichen Rücktransport nach Hause, lehnte die Versicherung demnach ab. Die zwei blieben dann zunächst auf dem Kreuzfahrtschiff, gingen einen Tag später als vorgesehen ins Hotel und flogen wie geplant nach Hause.

Dort angekommen, forderten sie die 9000 Euro aus der Reiseabbruchversicherung zurück und zogen schließlich vor Gericht. Sie unterlagen bereits im April 2025 in erster Instanz am Landgericht Landau. Das OLG hat dieses Urteil nun bestätigt. Zur Begründung führte der Senat aus, dass die Urlauber ihre Reise nicht wie in den Versicherungsbedingungen gefordert, abgebrochen haben. Die gebuchten Reiseleistungen seien „nicht vorzeitig vollständig aufgegeben“ worden, auch zurückgekehrt seien sie nicht mit „einem anderen als dem gebuchten Beförderungsmittel“.

Wie das Gericht das Urteil begründet

Auch die Tatsache, dass die an Covid-19 erkrankte Frau die Reise nicht unbeschwert genießen und nicht an Veranstaltungen während der Urlaubsreise teilnehmen konnte, habe keinen Einfluss gehabt. Wenn der Versicherte einzelne Teile der Reise nicht in Anspruch nehme, werde die Reise zwar unterbrochen, die Unterbrechung jedoch sei nicht vom Versicherungsschutz erfasst, begründete das OLG. Auch der Umstand, dass das Verlassen eines Kreuzfahrtschiffs sich auf hoher See tatsächlich schwierig gestalte, ändere hieran nichts.

Denn das Schiff sei im konkreten Fall am zweiten beziehungsweise am dritten Tag nach Auftreten der Krankheitssymptome bei der Frau in einen Hafen eingelaufen. Dort hätte sie, gegebenenfalls unter Inanspruchnahme medizinischer Hilfe, das Kreuzfahrtschiff verlassen und die Reise frühzeitig beenden können. Weil das nicht geschehen ist, muss die Versicherung nicht bezahlen.

Das Gericht hat keine Revision gegen das Urteil zugelassen.