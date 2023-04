Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Vorentscheid vor einer Woche ist es am Freitagabend soweit: Sechs junge Damen wetteifern im Neustadter Saalbau um das Amt der 83. Deutschen Weinkönigin. Für die Pfalz geht Saskia Teucke (26) aus Weisenheim am Sand ins Finale.

Der Abend in Neustadt stellt eine Etappe auf der Rückkehr zur Normalität bei Veranstaltungen dar. Wenn auch alles noch nicht den gewohnten Rahmen hat, so wird sich doch vieles so anfühlen