Mancher stolze Besitzer eines Schottergartens wird dem Spätherbst voll Vorfreude entgegensehen. Es kaum abwarten können, bis die Laubbäume in der Nachbarschaft und am Straßenrand endlich ihre letzten Blätter abgeworfen haben und jene entsorgt worden sind. Damit keine weiteren auf sein Terrain geweht werden und durch ihre bunte Färbung Unruhe in das makellos einheitliche Erscheinungsbild seiner sorgfältig arrangierten Splittfläche bringen können. Dann nämlich wird diese ganz besonders in Szene gesetzt durch jahreszeitliche Gegebenheiten: Ihre feinen Grauschattierungen harmonieren herrlich mit der Farbe des fahlen wolkenverhangenen November-Himmels, ebenso wie mit jener des Fußwegs und dem Asphaltgrau der Fahrbahn davor. Nebelverschleiert wirkt das stilvolle Entree des Hauses sogar optisch erweitert, der in Kugelform getrimmte Buchs als einziges Gewächs der zentrale Blickfang.

Dass ein Schottergarten-Fan derartige Überlegungen anstellen könnte, ist freilich, wie wir hiermit betonen, nur der Fantasie von jemandem entsprungen, der die Begeisterung für solche Anlagen nicht teilt. Und diese Steinwüsten – die nicht mit echten Steingärten zu verwechseln sind – nicht wunderbar, sondern furchtbar gräulich findet.

Kritik an „versteinerten“ Gärten wächst

Die Kritik an solcher von den Befürwortern als ästhetisch und pflegeleicht erachteten Flächengestaltung wächst generell. Dabei ist das keineswegs reine Geschmackssache. Steht es doch fest, dass Schottergärten zahlreiche Nachteile mit weitreichenden negativen Folgen haben: Sie dienen nicht dem Erhalt der Artenvielfalt mangels Bepflanzung und da sie somit Bienen, anderen Insekten, Kleinlebewesen und Vögeln weder Nahrung noch Unterschlupf bieten, und sind ungünstig für Bodengefüge, Wasserhaushalt sowie Kleinklima. Denn als Wärmespeicher im Sommer fördern die Steinflächen Überhitzung. Und es fehlen Pflanzen als Schattenspender, Sauerstoffproduzenten und Feinstaubbinder. Nur nebenbei sei angemerkt, dass Steinbeete im Nachhinein bedacht mehr Arbeit bereiten können als erwartet.

Initiativen gegen Schottergarten-Trend

Dass ein kleines grünes Paradies vor der Haustür durchaus pflegeleicht sein kann, und wie wertvoll naturnahe Gärten sind, soll auch vermittelt werden bei dem Projekt „Entsteint Euch RLP!“ Dabei engagiert sich das Mainzer Umweltministerium mit der Gartenakademie Rheinland-Pfalz sowie weiteren Beteiligten gegen die „Versteinerungs-Welle“. Deren Ablehnung verstärkt sich von vielen Seiten. So haben die rheinland-pfälzischen Grünen angekündigt, in ihr Wahlprogramm ein Schottergarten-Verbot zu nehmen.

Baden-Württemberg hat ein solches dieses Jahr erlassen. Ob es schon Wirkung zeigt, gar erste Bußgelder verhängt wurden, dazu konnte ein Sprecher des Umweltministeriums in Stuttgart auf Anfrage nichts sagen. Die Kontrolle sei Sache der Kommunen und offenbar schwierig. Doch gehe es vor allem darum, zu sensibilisieren für das Thema.

Überzeugungsarbeit zu leisten, ist in der Tat erfolgversprechender – und trägt bereits Früchte. Zwar hält laut Werner Ollig, dem Leiter der Gartenakademie, der „hässliche Trend“ zu Schottergärten leider noch an, doch seien bei ihr erfreulicherweise Tipps zu deren Rückbau vermehrt gefragt.

Im Nu naturnahe Oase geschaffen

Ein Hoffnung weckendes Beispiel einer begeisternden „Rückverwandlung“ lieferte ein Pilotprojekt der Stadt Zweibrücken. Dort blühte im Juli vor einem Privathaus der zuvor zugeschotterte Vorgarten, den die Käufer des Anwesens übernommen hatten, aber so nicht lassen wollten, regelrecht auf. In nur sieben Stunden wurde er zur naturnahen Oase, dank vieler fleißiger Helfer.

Mit dabei war Christian Kotremba von der Stiftung für Ökologie und Demokratie, der für das von dieser geleitete Projekt „Klimawandel-Anpassungs-Coach RLP“ im Einsatz ist. Dabei wurden und werden in Kooperation mit dem Trippstadter Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen schon 15 Kommunen und Kreise zu dieser Thematik sowie dem Umgang damit beraten und unterstützt.

„Wanderbäume“ animieren zu Pflanzungen

Zu den erfolgten Maßnahmen für mehr Grün in Zweibrücken zählt auch die originelle „Wanderung“ von sechs stattlichen Bäumen verschiedener mit dem Klimawandel gut zurechtkommender Arten. Diese wurden in Kübeln jeweils einige Zeit an wechselnden Plätzen in der Stadt postiert, um zu zeigen, wie optisch bereichernd und effektvoll sie in Sommerhitze als Schattenwerfer sind. Das hat, so Kotremba, stark zur Sensibilisierung beigetragen und zu Pflanzungen animiert – sogar zur Anlage einer Allee.

Die Wanderbäume dürfen jetzt an einem festen Standort Wurzeln schlagen: am Lehrerparkplatz des Helmholtz-Gymnasiums – in Boden, der dafür von einer steinernen Last befreit worden ist und nun, vom buntem Herbstlaub geziert, wieder richtig durchatmen kann.